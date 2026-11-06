Sin maquillaje / arlamont@msn.com / 6 de noviembre de 2026

GRANDE

¿A qué se debe que Mexico se encuentra dentro de las 20 economías más fuertes del mundo y esto no se refleje en la ciencia, la educación, el deporte, las artes, etcétera?

R. México aparece entre las principales economías del mundo por su tamaño poblacional, su mercado interno y su capacidad industrial, pero ese peso no se refleja automáticamente en ciencia, educación o artes. El PIB mide producción, no calidad educativa ni desarrollo cultural. Para avanzar en esas áreas se requieren políticas sostenidas, inversión estable y continuidad institucional, algo que México no siempre ha tenido. Aunque existen comunidades científicas y creativas sólidas, su impacto se diluye por falta de infraestructura, financiamiento y articulación nacional. México es una gran economía, pero convertir ese tamaño en liderazgo científico y cultural exige visión de largo plazo y decisiones consistentes.

FANTASMAS

¿Quién decidió que los muertos regresan vestidos de sábana, como si hubieran salido de una lavandería?

R. Nadie lo decidió, la costumbre lo fabricó. Antes del siglo XIX, en Europa, muchos difuntos se enterraban sin ataúd, envueltos en un sudario de tela ligera, casi siempre blanco, color asociado con la pureza y el mundo espiritual. Los ricos lucían mortajas decoradas; los pobres, más prácticos, usaban lo que había: la sábana de la cama donde murieron. En la Edad Media se creía que los fantasmas eran mensajeros del más allá, y quien imaginaba a un espíritu volviendo para dar un recado lo vestía con su mortaja, prueba de continuidad entre cadáver y alma. Así, el terror nació de la ropa de cama. Moraleja: ni la muerte iguala a todos; hasta el fantasma delata su nivel de ingresos por el hilo de su sábana.

EL MAR ROJO

¿Por qué el conflicto en el mar Rojo afecta a México?

R. Aunque México está lejos del mar Rojo, la región es clave para rutas marítimas que conectan Europa y Asia. Los ataques de los hutíes contra barcos comerciales han obligado a desviar embarcaciones hacia rutas más largas y costosas. Esto encarece transporte de insumos industriales, maquinaria y productos electrónicos que llegan a puertos mexicanos. Además, la incertidumbre eleva los precios del petróleo, afectando combustibles y logística interna. Para empresas mexicanas, el riesgo no es geopolítico, sino económico. El conflicto demuestra que la globalización convierte tensiones regionales en impactos cotidianos.

MASCOTAS

¿Tu perro mira la tele o sólo finge interés para quedarse en el sofá?

R. Sí ve, aunque no lo mismo que tú. Los perros distinguen, sobre todo, azules y amarillos, y los gatos tienen una visión de color igualmente limitada, pero ambos detectan el movimiento mucho mejor que nosotros. Durante décadas, las televisiones de tubo les resultaban un parpadeo molesto, porque su vista percibe destellos que la nuestra ignora. Las pantallas modernas, con mayor frecuencia de actualización, por fin les muestran imágenes fluidas. Lo que más los atrapa: animales en movimiento, voces conocidas, ladridos o maullidos. Por eso existen canales como DogTV, pensados para que tu mascota se entretenga mientras tú estás fuera. Moraleja: tu perro no sigue la telenovela; sólo espera que aparezca una ardilla, y en eso es más sensato que muchos televidentes.