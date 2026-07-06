Sin maquillaje / arlamont@msn.com / 6 de julio de 2026

REGISTRAR O NO/MANUEL MONTAÑO

Buen día, señor La Mont, molestándole nuevamente con una pregunta que nos hacemos muchos en nuestro querido país: actualmente el gobierno exige que registremos nuestras líneas de teléfono celular, muchos tenemos la reticencia de hacerlo por el mal manejo que han hecho muchas veces de la información personal de los ciudadanos, no sé si ellos sean confiables en este momento para salvaguardar ese tipo de información y, por otro lado, hay gente que comenta que las líneas que tienen un plan tarifario ya están registradas y no es necesario hacer este trámite ¿que tan cierto es esto último?

R. Hoy en México no existe un registro obligatorio universal para todas las líneas celulares. Los intentos de crear padrones nacionales fueron revertidos o quedaron sin implementación. Las líneas con plan generalmente ya están asociadas a un contrato con datos verificables, pero eso no sustituye automáticamente cualquier requisito nuevo: depende de cómo cada operador reporte la información. Las líneas de prepago, históricamente el foco de preocupación, tampoco están obligadas a registrarse bajo la normativa vigente, salvo programas específicos de cada compañía. Cualquier obligación debe estar publicada en el Diario Oficial y comunicada por los operadores, no por rumores. La recomendación es verificar directamente con la compañía y seguir la normativa de telecomunicaciones vigente.

EL CALOR Y EL VINO

¿Cómo afectará el calor a la producción de vino este año?

R: Las olas de calor en Europa están acelerando la maduración de las uvas y adelantando la cosecha en varias regiones. El calor extremo degrada los compuestos que dan color al vino tinto y puede quemar los racimos expuestos al sol, reduciendo tanto el rendimiento como la calidad. Las uvas que llegan demasiado calientes a la bodega complican la fermentación, así que muchos productores las dejan reposar en cámaras frías antes de prensarlas. El resultado probable son vinos más maduros, con más alcohol y menos acidez fresca. Sin embargo, no esperen que los precios suban mucho este año, porque existe una sobreoferta global de vino. Eso sí, el próximo brindis podría llegar con un poquito más de calorías y menos frescura.

LOS GRANDES

¿A qué edad empezaron a pintar los grandes artistas?

R. Mucho antes de lo que imaginamos. Pablo Picasso mostró talento precoz y su primera obra conservada, El picador, la pintó a los ocho años, antes de recibir formación formal. Leonardo da Vinci inició su aprendizaje alrededor de los 17, cuando ingresó al taller de Andrea del Verrocchio, y a los 21 años ya producía dibujos que hoy se consideran fundacionales. Michelangelo comenzó a pintar en su adolescencia y a los 29 presentó el David, una obra que definió el Renacimiento. Salvador Dalí también fue un niño prodigio: su primera pintura conocida la realizó entre los seis y los diez años. Estos comienzos tempranos recuerdan que el genio artístico suele revelarse mucho antes de la fama.

AL NORTE

¿Por qué el mapa del vino europeo se está moviendo hacia el norte y las alturas?

R: El calentamiento global está corriendo el terreno ideal para cultivar uvas. Estudios estiman que el área capaz de producir uvas premium podría reducirse hasta la mitad para 2050 en las regiones tradicionales más calurosas. Por eso los viñedos buscan refugio en zonas antes consideradas demasiado frías, como el sur de Inglaterra, Bélgica o las montañas de España