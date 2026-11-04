Sin maquillaje / arlamont@msn.com / 4 de noviembre de 2026

CEUTA

¿Qué cambia en Ceuta con la visita del rey, más allá de la fotografía?

R. Poco, y ésa es la noticia. Felipe VI visitó, por primera vez en su reinado, una ciudad de unos 84 mil habitantes que en julio recibió a unas 72 mil personas desde Marruecos; la mayoría regresó, pero el alcalde calcula que aún quedan hasta 15 mil, muchos menores en la calle, y murieron, al menos, 140. El gesto reafirma la soberanía española frente a la reclamación marroquí de décadas. Pero Madrid sigue necesitando a Rabat para controlar la frontera, y Rabat lo sabe. Entre ambas posturas queda una ciudad cansada. La bandera se iza en un minuto; la vivienda, la escuela y el albergue tardan mucho más.

NOBEL

¿Para qué sirven, en la vida diaria, los Nobel de ciencia de este año?

R. Más de lo que parece. El de Medicina premia la optogenética: usar luz para encender o apagar neuronas específicas, técnica que ayuda a investigar cómo el cerebro forma memorias y emociones, con la esperanza de tratar algún día epilepsia, depresión o ceguera. El de Química reconoce a Kagan y Soai por entender cómo fabricar moléculas “zurdas” o “diestras”, vital porque la versión equivocada de un fármaco puede ser inútil o dañina. El de Física, por los neutrinos IceCube, parece el más lejano de su bolsillo, pero la ciencia básica suele pagar tarde: la relatividad parecía un lujo teórico hasta que el GPS necesitó corregirse con ella. Paciencia.

DEEPFAKES

¿Cómo distinguir un video falso hecho con inteligencia artificial antes de reenviarlo a toda la familia?

R. Sospeche primero de lo que le indigna o le conviene demasiado. Mire los detalles: parpadeo extraño, dientes borrosos, dedos de sobra, sombras que no cuadran y voz desfasada de los labios, aunque cada vez fallan menos. Busque la fuente original: si ningún medio serio lo reporta, desconfíe. Haga una búsqueda inversa de imágenes y consulte verificadores como El Sabueso. Con llamadas de “familiares” que piden dinero cuelgue y llame al número de siempre, porque las voces ya se clonan con segundos de audio. Y si dice “reenvíe a todos”, no lo haga. Compartir sin verificar convierte a su tío en el mejor distribuidor de mentiras.

LUNA

¿Es verdad que la luna llena nos desvela y nos vuelve locos?

R. La ciencia es menos poética que la tradición popular. Algunos estudios pequeños sugieren que alrededor de la luna llena se duerme un poco menos y peor, pero los resultados no son consistentes y los efectos, de existir, son modestos. En cuanto a la locura, de ahí “lunático”, los estudios sobre urgencias, nacimientos y delitos no han hallado un vínculo sólido; lo que sí existe es el sesgo de recordar los casos raros en noches de luna llena y olvidar los demás. Si duerme mal, culpe primero a la cafeína, la pantalla y la preocupación, que son más constantes que cualquier satélite. Y si le molesta la luz, cierre las cortinas; la luna no se ofenderá.