Sin maquillaje / arlamont@msn.com / 3 de noviembre de 2026

COREA DEL NORTE

¿Existe el turista norcoreano que pasea por París, Roma o Londres?

R. Prácticamente no, al menos no como lo imaginamos. Un ciudadano común no puede salir del país por gusto: necesita autorización estatal, y el viaje de placer, con selfie y fila en la Torre Eiffel, no es un trámite disponible. Quienes viajan al exterior suelen ser diplomáticos, deportistas, trabajadores enviados por el régimen, delegaciones oficiales y miembros de la élite; según análisis especializados, París ha sido uno de sus destinos favoritos. Incluso para los extranjeros, el turismo en Corea del Norte es guiado y puede suspenderse sin aviso. La paradoja: hay quien paga por visitar un país cuyos ciudadanos no pueden visitar otros. Viajar por gusto es un lujo que el régimen reserva para sí.

CELULAR

¿Es malo dejar el celular cargando toda la noche?

R. Menos de lo que presume la leyenda familiar. Los teléfonos modernos dejan de cargar al llegar a 100% y gestionan la carga para proteger la batería, así que no “explotan de tanto cargar”. El verdadero enemigo es el calor: bajo la almohada o sobre la cama, con funda gruesa y cobijas encima, el teléfono se sobrecalienta y la batería envejece más rápido. Active la carga optimizada que ofrece su sistema, use cargadores certificados y deje el aparato sobre una superficie dura y ventilada. Evite los cables genéricos de dudosa procedencia que prometen cargas milagrosas, porque ahí está el riesgo real. Su celular puede dormir enchufado; su almohada, mejor sin él.

TRABAJAR EN APPS

¿Vale la pena el desgaste de trabajar para Uber o para las apps de reparto?

R. Depende de qué cuentas incluya, porque la tarifa que ve en pantalla no es lo que llega a su bolsillo. Reste gasolina, mantenimiento, depreciación del vehículo, seguro, la comisión de la plataforma y el tiempo muerto esperando viaje, y el “ingreso por hora” se encoge como suéter lavado en agua caliente. Sume el riesgo: accidentes, asaltos y jornadas interminables. En México, desde la reforma de 2025, quien gane al menos un salario mínimo neto accede al IMSS, lo cual ayuda, aunque no paga la cuenta del taller. Úselo como ingreso extra, no como sueldo, salvo que su ganancia neta por hora supere la de un empleo normal.

UCRANIA

¿Cómo se vive en Ucrania bajo amenaza constante de bombardeos?

R. Con sirenas como metrónomo. Kiev reportó alertas todos los días de septiembre, a veces hasta diez en un día, y los drones han vuelto a golpear fábricas, estaciones, centros comerciales e incluso jardines de niños. Los niños estudian entre aulas, refugios y pantallas; en Járkov hay escuelas subterráneas, y algunas familias se mudan para que sus hijos tengan clases regulares. Aun así, funcionan cines, teatros y salas de conciertos, con un plan para cuando suene la alarma. Y con el invierno, los apagones y la calefacción vuelven a ser la otra amenaza. No es normalidad, es terquedad, y quizá por eso mismo importa.