FANTASMA

¿Quién te llamó si tu celular ni siquiera estaba en el bolsillo y aun así lo sentiste vibrar?

R. Nadie: fue tu cerebro, que a fuerza de esperar notificaciones empezó a inventarlas. Se llama síndrome de la vibración fantasma y, según varios estudios, lo experimenta la gran mayoría de quienes cargan teléfono en el bolsillo. Los expertos creen que el cerebro malinterpreta señales ordinarias, como roce de la tela o un espasmo muscular, y las clasifica como mensaje urgente porque ya está condicionado para esperarlo. Es más frecuente en personas ansiosas o muy pendientes del trabajo. No es peligroso, pero sí un buen termómetro de dependencia. Para bajarle: silencia notificaciones no esenciales, usa el modo concentración de iPhone o Android y cambia el teléfono de bolsillo a bolsa o mochila durante el día. Millones de años de evolución para terminar alucinando con WhatsApp.

JUGO

¿En qué momento el jugo de tomate se vuelve la bebida más deseada a diez mil metros de altura?

R. Casi nadie lo bebe en tierra, pero a esa altura se convierte en el rey de la bandeja. La cabina presurizada y el ruido constante del motor adelgazan nuestra percepción de lo dulce y lo salado, mientras que el umami, ese sabor profundo del tomate, resiste mejor. Un estudio del instituto Fraunhofer para Lufthansa lo documentó, y la aerolínea ha dicho que a bordo se pide tanto jugo de tomate como cerveza. Así que no estás loco: tus papilas están en huelga parcial. Recomendación práctica: pídelo con hielo, pimienta y limón, y no esperes que sepa igual en tu cocina. Qué ironía: pagas un boleto carísimo para que la comida sepa a nada y el jugo de tomate se lleve los aplausos.

AGUINALDO

¿Cuánto de tu aguinaldo llega realmente a tu bolsa antes de que el SAT y diciembre se lo repartan?

R. La ley es clara: mínimo 15 días de salario, pagados antes del 20 de diciembre, con la parte proporcional si no trabajaste el año completo. Lo que nadie menciona en la oficina es el SAT, que llega como el tío que aparece en la cena sin avisar. Están exentos de ISR los primeros 30 UMA; solo el excedente se grava, no el total. Revisa tu recibo de nómina: debe separar claramente lo exento de lo gravado. Si no te pagan a tiempo, puedes acudir a la Profedet, y tienes un año para reclamar. Consejo práctico: antes de gastar en el Buen Fin, aparta primero lo de la tarjeta de crédito. El aguinaldo no es dinero extra; es el sueldo de enero adelantado con moño navideño.

CONTRASEÑAS

¿En verdad cambiar “Contraseña1!” por “Contraseña2!” engaña a algún hacker?

R. Ni al hacker ni a su software, que prueba esas variaciones antes de que termines tu café. Spoiler: el hacker ya probó “Contraseña2!”. Las reglas clásicas de mayúscula, número y símbolo producen contraseñas difíciles para humanos y fáciles para máquinas. La guía del NIST, el organismo de estándares de EU, recomienda hoy lo contrario: priorizar longitud sobre complejidad y dejar de forzar cambios periódicos sin motivo. Lo práctico: usa una frase larga de cuatro o cinco palabras sin relación, una contraseña distinta para cada servicio y un gestor como Bitwarden, 1Password o el de tu navegador. Activa la verificación en dos pasos, mejor con app que por SMS. Y si tu correo aparece en haveibeenpwned.com, cambia esa clave hoy, no en tu próximo cumpleaños.