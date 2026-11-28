MICROSCOPÍA

¿Cómo se logra ver lo casi invisible dejando el fondo a oscuras?

R. La microscopía de campo oscuro ilumina la muestra desde un ángulo oblicuo, de modo que la luz directa nunca entra al objetivo. Sólo llega la luz que el espécimen dispersa, así que lo observado brilla como estrella sobre fondo negro. Su gran virtud: revela organismos vivos, transparentes y sin teñir, como las espiroquetas de la sífilis, que en campo claro pasan inadvertidas y que, además, mueren con los colorantes. Requiere un condensador especial o, en versión casera, un disco opaco bajo el condensador. ¿El truco para principiantes? Muestra muy delgada y portaobjetos impecable, porque cualquier mota de polvo también brilla y se hace pasar por descubrimiento científico. Moraleja: a veces la ciencia consiste en apagar todo lo demás para que lo importante resplandezca.

HIPO

¿Quién le dio la orden a tu diafragma de soltar ese “hic” en plena junta?

R. Nadie en realidad: es un reflejo. El diafragma se contrae de golpe, el aire entra y la glotis se cierra en una fracción de segundo, produciendo el sonido. Los detonantes comunes son comer rápido, refrescos gaseosos, alcohol, sustos o cambios bruscos de temperatura. Lo que sí funciona, con evidencia modesta: tragar una cucharada de azúcar, beber agua fría en sorbos lentos o contener la respiración unos segundos para subir el dióxido de carbono en sangre. Lo que no funciona: el susto que te recomienda tu cuñado. Si dura más de 48 horas deja de ser anécdota y toca ir al médico, pues puede delatar problemas nerviosos o digestivos. Los fetos hipan desde el vientre; al parecer, ensayar la vergüenza empieza temprano.

MICROONDAS

¿Se roba el microondas los nutrientes de tu comida o sólo el tiempo que perderías en la estufa?

R. Ni lo uno ni lo otro. Las microondas agitan las moléculas de agua y generan calor; no vuelven radiactivo nada ni destruyen más nutrientes que otros métodos. De hecho, al cocinar poco tiempo y con poca agua, suele conservar mejor vitaminas como la C que hervir verduras. El verdadero riesgo está en el recipiente: evita reutilizar envases de margarina o yogur, y busca la leyenda “apto para microondas” en marcas como Pyrex, Ziploc o Tupperware. Los recipientes de plástico rayados o deformados también conviene jubilarlos. Nunca metas metal ni huevos con cáscara, que explotan. Y no olvides remover a la mitad: el calentamiento desigual deja puntos fríos donde sobreviven bacterias. Tapa con una servilleta o con tapa ventilada, deja reposar un minuto y listo.

CALAMBRES

¿Qué le pasa a tu pantorrilla a las tres de la madrugada para convertirse en piedra?

R. Nadie lo sabe del todo, pero la teoría dominante apunta a las neuronas motoras que se sobreexcitan por fatiga muscular, no a la falta de potasio o magnesio, como se creía. Eso explica por qué el plátano rara vez resuelve nada. En el momento, lo más útil es estirar el músculo con suavidad: jalar la punta del pie hacia la rodilla en caso de pantorrilla y masajear. Algunos estudios sugieren que líquidos picantes o ácidos, como el jugo de pepinillos, activan receptores en la garganta que apagan el calambre en segundos. Para prevenirlo, hidrátate, estira antes de dormir y no entrenes al límite sin calentar. Un suero como Electrolit o Gatorade ayuda tras sudar mucho. Si son frecuentes, consulta al médico.