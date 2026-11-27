CILANTRO

¿Y si a quien le sabe a jabón el cilantro no le falta paladar, sino que le sobra genética?

R. En parte, sí. Un estudio de 23andMe con miles de encuestados identificó una variante cerca de OR6A2, gen de un receptor olfativo que se une a los aldehídos, justo los compuestos que dan al cilantro su aroma y que también abundan en jabones y detergentes. ¡Ojo!: los propios científicos admiten que nadie sabe con exactitud qué genes intervienen y que la aversión varía por ancestro; ronda 13% entre europeos del norte y del sur. La buena noticia es que la biología no es destino. Machacar las hojas o molerlas en pesto deja que enzimas de la propia planta transformen parte de esos aldehídos, y la exposición repetida suaviza el rechazo. Si aun así le sabe a lavatrastes, sustitúyalo por perejil y duerma tranquilo.

¿QUÉ CAMBIA?

¿Qué cambia para México ahora que los demócratas controlan el Congreso, si Trump sigue mandando en aranceles y deportaciones?

R. Menos de lo que se celebra en algunos pasillos. Los aranceles que más duelen, los del acero, el aluminio y los autos, nacen de facultades presidenciales y no del Capitolio, así que Trump conserva su palanca. Lo que gana el Congreso es vigilancia: pedir información, citar funcionarios y complicar cualquier ajuste al T-MEC que requiera ley, justo cuando Washington reserva para 2027 los temas pesados, como las reglas de origen automotrices y las laborales. Esperen también exigencias demócratas sobre empleo y China. En migración, ICE ya tiene fondos hasta el fin del mandato, unos 70 mil millones de dólares, así que la cartera pesa menos que los micrófonos: audiencias, citatorios y sustos. México seguirá negociando con el mismo presidente, sólo que ahora con más testigos.

CLIMA

¿Qué se jugó el planeta del 9 al 20 de noviembre en Antalya, donde el clima negocia con vista al Mediterráneo?

R. Más de lo que sugiere el paisaje. Turquía es la anfitriona de la COP31, pero la presidencia de las negociaciones quedó en manos del australiano Chris Bowen, desenlace de un largo tira y afloja entre ambos países que ya dice mucho de cómo funciona la diplomacia climática. La agenda promete transición a energías limpias, protección de los océanos, cero residuos y ciudades resilientes. Todo suena maravilloso y por eso conviene fijarse en lo único que importa: cuánto de lo prometido llega con cifra, fecha y cheque, sobre todo para los países que ponen las inundaciones y no las emisiones. Lo demás es fotografía de grupo. Al menos los hoteles de Antalya ya hicieron su propia transición: de turistas a delegados.

OFERTAS

¿Cuántas de las gangas de Black Friday son realmente gangas y cuántas son el mismo precio con maquillaje navideño?

R. Pocas. La organización británica de consumidores Which? analizó 175 productos de tecnología, hogar y salud anunciados en el Black Friday de 2024, en ocho tiendas, y todos costaron lo mismo o menos en alguna otra fecha del año. En Amazon, 88% de las ofertas igualó o mejoró su precio fuera de la temporada; sólo Richer Sounds, la tienda británica de audio, salió medianamente bien librada, con 55 por ciento. Para no caer: antes de pagar revise el historial de precios en Keepa o CamelCamelCamel, active alertas con semanas de anticipación, compare, al menos, tres tiendas y desconfíe del precio anterior tachado, que a veces ni siquiera existió. Si el descuento es real, aguantará una semana de comparación. La urgencia es una técnica de venta, no un descuento. Aquí es donde la Profeco muestra su valor.