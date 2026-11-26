EL ORIGEN

¿Qué sabemos sobre el origen del Día de Muertos en México?

R: El Día de Muertos es una de las tradiciones más reconocidas de México, pero su origen es el resultado de siglos de mezcla cultural. Antes de la llegada de los españoles, diversos pueblos indígenas celebraban ceremonias dedicadas a sus antepasados y mantenían la creencia de que la muerte era una etapa más dentro del ciclo de la existencia. Con la evangelización, esas prácticas se combinaron con las festividades católicas de Todos los Santos y los Fieles Difuntos, celebradas cada 1 y 2 de noviembre. De esa fusión surgieron costumbres hoy emblemáticas, como los altares, las flores de cempasúchil, las veladoras y las ofrendas de alimentos. Un ejemplo concreto es el de los altares familiares que se instalan en ciudades tan distintas como Ciudad de México, Oaxaca o Pátzcuaro.

La tradición fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y sigue evolucionando sin perder su esencia.

EN MARTE

¿Qué futuro le espera a la exploración humana de Marte?

R: Marte sigue siendo el principal candidato para albergar la primera misión tripulada más allá de la Luna. Durante décadas, científicos e ingenieros han enviado orbitadores, sondas y vehículos robotizados para estudiar sus condiciones. Uno de los ejemplos más conocidos es el rover Perseverance de la NASA, que explora la superficie marciana y recolecta muestras que podrían analizarse en la Tierra en el futuro. Sin embargo, llevar seres humanos representa un desafío mucho mayor.

Un viaje de ida y vuelta podría durar varios años, obligando a los astronautas a enfrentarse a radiación cósmica, aislamiento prolongado y recursos limitados. Además, sería necesario producir agua, oxígeno y combustible en el propio planeta. A pesar de estas dificultades, numerosos expertos creen que una misión humana a Marte podría ocurrir en las próximas décadas y convertirse en un hito comparable a la llegada del ser humano a la Luna en 1969.

MÁS VENTAS

¿Cómo es que los récords deportivos ayudan a vender más equipo y mercancías?

R: Cuando un deportista alcanza una hazaña extraordinaria, el impacto suele extenderse mucho más allá de las canchas o los estadios. Un ejemplo clásico es el de Michael Jordan, cuya popularidad ayudó a convertir los tenis Air Jordan en una de las líneas de calzado deportivo más exitosas de la historia. Algo parecido ocurrió cuando Lionel Messi conquistó la Copa Mundial de Futbol de 2022 con Argentina: las camisetas de la selección se agotaron en numerosos mercados y la demanda superó la capacidad de producción durante semanas. Más recientemente, la basquetbolista estadunidense Caitlin Clark impulsó un fuerte aumento en las ventas de mercancía relacionada con el baloncesto femenino tras romper récords de anotación universitarios. Los economistas llaman a este fenómeno el “efecto estrella”: una actuación histórica atrae nuevos aficionados, fortalece las marcas patrocinadoras y puede generar millones de dólares en ventas adicionales.