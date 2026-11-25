CONSTANTE

¿Qué ocurre en el cerebro cuando escuchamos una canción una y otra vez?

R: Casi todos hemos experimentado la sensación de no poder sacar una melodía de la cabeza. Los científicos llaman a este fenómeno “gusano musical” o earworm. Ocurre cuando el cerebro sigue reproduciendo un fragmento musical incluso después de que la canción ha terminado. Las melodías simples, repetitivas y con cambios inesperados tienen más probabilidades de quedarse grabadas. Algunas investigaciones sugieren que las áreas cerebrales relacionadas con la memoria, la atención y el procesamiento auditivo continúan activas, como si estuvieran completando una tarea inconclusa. Curiosamente, el fenómeno parece ser más frecuente cuando realizamos actividades rutinarias que no exigen demasiada concentración. Aunque puede resultar molesto, suele ser completamente normal. En muchos casos, escuchar la canción completa o enfocar la atención en otra actividad ayuda a que el cerebro deje de reproducirla.

Nota: Yo traigo metida la canción de los estudiantes franceses en sus protestas: “J’ai deux passions…”.

EL JITOMATE

¿Cómo llegó el jitomate mexicano a convertirse en un ingrediente universal?

R: Hoy resulta difícil imaginar la cocina italiana sin salsa de tomate o una hamburguesa sin catsup, pero el jitomate es originario de Mesoamérica. Sus antepasados silvestres crecían en la región que hoy comprende partes de México y Sudamérica, y fueron domesticados por pueblos indígenas hace siglos. Tras la llegada de los europeos al continente americano, la planta cruzó el Atlántico y comenzó una lenta expansión. Al principio, muchos europeos desconfiaban de ella porque pertenecía a la misma familia botánica que algunas plantas tóxicas. Con el tiempo, sin embargo, el jitomate fue adoptado por cocinas tan diversas como la italiana, la española, la turca y la india. Actualmente es uno de los alimentos más consumidos del mundo y México sigue siendo uno de los principales productores y exportadores, especialmente hacia Estados Unidos.

MENOS DE SEIS

¿Es cierto que dormir menos de seis horas puede afectar la memoria?

R: Sí. Aunque las necesidades de sueño varían de una persona a otra, numerosos estudios han mostrado que dormir de manera crónica menos de seis horas por noche puede tener consecuencias sobre la atención, el aprendizaje y la memoria. Durante el sueño, el cerebro no simplemente descansa; también organiza información y fortalece recuerdos adquiridos durante el día. Cuando una persona duerme poco, estos procesos pueden verse alterados. Además, aumenta la probabilidad de cometer errores, reaccionar con mayor lentitud y tener dificultades para concentrarse. Los efectos no siempre son inmediatos ni fáciles de percibir, porque el organismo puede acostumbrarse parcialmente a la fatiga. Sin embargo, a largo plazo, la falta persistente de sueño también se ha asociado con diversos problemas de salud. Por esa razón, los especialistas recomiendan priorizar un descanso regular y suficiente.