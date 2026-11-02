Sin maquillaje / arlamont@msn.com / 2 de noviembre de 2026

NOMBRES

¿Existen nombres prohibidos para bebés en México o es otro cuento de WhatsApp?

R. La célebre lista con Batman, Facebook, Calzón y Burger King circula desde hace años, pero el propio Registro Civil de la Ciudad de México ha aclarado que no existe catálogo oficial de nombres vetados. Ahora, no cante victoria: los códigos civiles estatales, como el artículo 58 en la capital, facultan al oficial para negarse a registrar nombres peyorativos, discriminatorios, denigrantes o carentes de significado. Es decir, no hay lista, hay criterio, y el criterio depende de quién lo atienda en la ventanilla. Así que, antes de homenajear a su superhéroe favorito, recuerde que la creatividad es suya, pero la burla en el recreo la heredará su hijo.

SARGAZO

¿Qué futuro tienen las playas de Quintana Roo con un sargazo que cada año llega en mayor cantidad?

R. Complicado, y con tendencia al marrón. En 2026 la Secretaría de Marina y las autoridades estatales reportan un récord: más de 130 mil toneladas retiradas, frente a unas 93 mil en 2025, y recales desde enero. Hay barreras de varios kilómetros, buques sargaceros y, desde agosto, un cambio de papeles: el gobierno federal lo reclasificó de residuo a recurso, para que alguien la aproveche. Traducción: se limpia de día y regresa de noche. Antes de reservar, consulte el semáforo oficial: el paraíso, cuando se pudre, huele a azufre. Si el patrón persiste, el Caribe mexicano tendrá que vender algo más que arena blanca.

FRANCIA

¿Qué hay detrás de los adolescentes que incendian escuelas en Francia?

R. Oficialmente, un reclamo educativo. Las protestas comenzaron el 18 de septiembre en Créteil, a las afueras de París, y los estudiantes citan profesores ausentes, aulas de 32 a 35 alumnos, edificios deteriorados, el estrés del sistema Parcoursup y salones que llegaron a 40 grados. Pero el movimiento mutó: incendios, agresiones al personal escolar y miles de detenidos, la mayoría menores. El gobierno acusa a La Francia Insumisa y a grupos de extrema izquierda de organizarlo; otros responden que nadie escuchaba hasta que algo ardió. Ambas versiones tienen algo de verdad; ninguna, toda. El primer ministro Lecornu advirtió que quemar un liceo no lo repara, cierto, aunque ignorar el calor de las aulas tampoco.

AGUA

¿De verdad hay que tomar ocho vasos de agua al día?

R. Esa cifra no tiene un respaldo científico sólido: nació de recomendaciones antiguas mal interpretadas y fue adoptada con entusiasmo por quienes venden botellas con frases motivacionales. La necesidad real depende del clima, el ejercicio, el tamaño corporal y la dieta, y parte del líquido ya viene en la comida: fruta, caldos, sopas y hasta el café. Para la mayoría de los adultos sanos, la sed es una guía razonable, y la orina amarillo claro indica que va bien. Beba más con calor intenso, ejercicio prolongado, fiebre, diarrea o embarazo, y preste atención a los adultos mayores, cuya sed funciona peor. Su cuerpo es un organismo, no un garrafón con cuota diaria, pero si aún no sabe si está tomando lo suficiente, con ver el color de su pipí: oscuro=malo; claro=bueno.