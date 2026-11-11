En Morena destilan pus

Para ridículos no gana la 4T, con su idea de desteñir de guinda a la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, a fin de que sus raterías no les sean cargadas al partido oficial, como si los morenistas fueran pulcros.

Por más que insistan desde La Mañanera del Pueblo en que Taddei salió de una tómbola –por cierto, inventada por ellos– y que la aprobó Lorenzo Córdova, ni el chairo más recalcitrante se traga eso de que no fue Andrés Manuel López Obrador quien la impuso en el cargo.

Si la Presidenta hubiera dejado de hablar de la extitular del INE, el tema ya se hubiera apagado, pero insiste cada mañana en tratar de sacudírsela de encima, como si alguien fuera a creerle: Taddei es marca registrada de Morena y no lo pueden negar.

Que si Lorenzo Córdova y todos sus antecesores tenían a los mismos contratistas mafiosos, pues nadie jamás hizo una denuncia sobre ellos. Si a Lupita no la hubieran exhibido en audio y video, la seguirían queriendo.

La orden a todos los diputados y senadores morenistas es negar la paternidad sobre la corrupta sonorense e imponer la narrativa de que el partido en el gobierno no da cabida a ese tipo de alimañas, cosa que probablemente los dejaría sin militantes.

Si Morena desconoce a Taddei como suya, también lo haría con Rosario Piedra en la CNDH, Ernestina Godoy en la FGR –porque es un órgano independiente–, o el auditor superior de la Federación, por ejemplo.

Porque si de desconocer como propios a los corruptos se trata, se quedarían sin gobernadores, pues ahí están Rubén, Rocío, Layda Elena, Marina del Pilar, Salomón, Alfonso, Indira, Delfina, Evelyn, Alfredo, Alejandro, Américo y un largo etcétera.

Pero si le buscan entre síndicos, diputados locales y federales; alcaldes, concejales y funcionarios públicos de todos los niveles, entonces sí el Movimiento se quedaría sin militantes, a pesar de los 10 millones que jura haber afiliado Andy.

Morena debe aceptar que en el imaginario colectivo sus siglas están íntimamente ligadas a la corrupción, y que eso lo tendrán que pagar en las urnas, pues fue precisamente su discurso contra ese mal el que los llevó al poder.

Nadie les cree eso de no mentir, no robar y no traicionar, cuando no hay día que no tengan que salir a defender a alguien de los suyos, precisamente por pillos. Cuando se refieren a los rateros del pasado, parece que hablan de niños de pecho, en comparación con ellos.

Hoy Morena destila corrupción por todos lados.

CENTAVITOS...

Y en ese entorno comparece hoy en Donceles la contralora Nashieli Ramírez, justo cuando el horno morenista no está para bollos. Y no porque a Nashieli le toquen temas como las raterías de Taddei o los turbios manejos en el IMSS, por ejemplo, pero sí estaría bueno que opinara acerca del manejo presupuestal que hizo Clara Brugada durante el Mundial. Porque vació las arcas en un supuesto jardín elevado; o en pintar de guinda y lila toda la ciudad, sin que se sepa a quiénes dieron los contratos y cuánto pagaron los capitalinos por ello. Y claro, también en qué se basó para tirar el dinero en una ciclopista que nadie usa, pero que sí desquicia el tráfico en Calzada de Tlalpan. Como el consen, Raúl Basulto, no informa, quizá la contralora les diga a los diputados cómo ve esos asuntos; claro, si es que le preguntan, ¿verdad?… Por cierto, también comparecerá Tomás Pliego, pero ahí sí, a nadie le interesa lo que diga. La que jalará los reflectores es Nashieli.