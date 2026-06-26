Desfilarán policías en marcha LGBT

Por primera vez en la historia, y rompiendo todo protocolo o paradigma, policías en activo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana formarán parte de la marcha de mañana por la diversidad sexual en la Ciudad de México.

Debido a que es público que en la dependencia hay un número importante de uniformados que pertenecen a la comunidad LGTB+, al interior se tomó la decisión de que un carro con policías forme parte del contingente.

Es una medida arriesgada, desde luego, y seguramente lloverán críticas a la SSC, pero es un paso adelante para reconocer los derechos de los uniformados a ejercer libremente sus preferencias sexuales, lo cual no tiene por qué afectar su trabajo.

La dependencia dio libertad a quienes quisieran desfilar con sus uniformes y manifestar su orgullo por cuidar de los ciudadanos, al tiempo que expresan sus preferencias sexuales.

Seguramente para muchos será una liberación emocional y psicológica, que los ayudará a paliar la presión y el descrédito que desde hace muchísimos años viene cargando la institución a la que representan.

Porque nadie puede negar la fama de corrupción que cargan los uniformados, y por eso es bueno que dejen salir su lado humano y se atrevan a dar la cara como parte de la diversidad sexual. Se necesita valentía para eso, sobre todo por la actividad que desempeñan.

El desfile será mañana y, tan sólo por este pequeño detalle, seguramente será histórico. Habrá que ver cómo le sale la jugada al secretario Pablo Vázquez, que al menos mostró apertura para tomar un riesgo que no cualquiera se hubiera atrevido.

Y para ser justos también con la Secretaría, criticada casi todos los días, hay que reconocer la tarea de haber entregado saldo blanco en los festejos del Ángel de la Independencia por el tercer triunfo de México en el Mundial, donde asistieron más de medio millón de eufóricos aficionados.

Por supuesto que muchos iban alcoholizados, y otros más pudieron pasar diversas bebidas alcohólicas a pesar de la prohibición. Claro que fueron detectados, pero prudentemente la Policía tomó la decisión de no decomisárselas, a fin de no provocar una reacción violenta.

Fue muy interesante ver el operativo de los cuerpos de seguridad, que hicieron presencia en todo el perímetro, observando a la distancia para evitar roces, pero atentos por si había necesidad de intervenir; fue una estrategia basada en la inteligencia y no a la fuerza.

Vigilaron a través de las cámaras, detectando grupos que pudieran generar desmanes, encendiendo torretas de motos, patrullas o módulos, a fin de inhibir cualquier intento de hacer relajos; los asistentes se sintieron seguros y los maloras vigilados.

Así como se llevan críticas, esta vez se rifaron los azules.

CENTAVITOS

Desde el inicio de su administración, la xochimilca Circe Camacho ha tenido diferencias con el Antiguo Ayuntamiento, por lo que llama la atención que esta mañana tenga programado inaugurar una fuente en la Glorieta de Vaqueritos, que ha permanecido custodiada día y noche por una patrulla. Para sorpresa de muchos, esa obra tiene como elemento estelar… ¡un ajolote! La fuente se llama Nochanejua: “los que vienen de casa”, en náhuatl. Sería bueno saber si Circe homenajea a la mascota favorita de Brugada porque el ajolote es una especie xochimilca en extinción; por hacerle la barba a la jefa, o para ver si la anfibia gobernante le ayuda a frenar la intención de José Carlos Acosta que promueve revocarle el mandato, pues la quiere desactivar.