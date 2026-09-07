Alista MC sacrificios en la CDMX

Al iniciar formalmente el año electoral, Movimiento Ciudadano prepara los fly de sacrificio que varios de sus integrantes tendrán que hacer en la Ciudad de México y que impactarán en la conformación de su bancada en Donceles para 2027.

El primer sacrificado será el coordinador legislativo Royfid Torres, quien sentía que ya se había librado de ir al matadero en Benito Juárez, pues su compañera Laura Ballesteros se había anotado, pero fue enviada a ayudar a su partido en su natal Querétaro.

Eso abrió espacio para que Royfid vaya a esa alcaldía, donde, sin duda, sería despedazado por Luis Mendoza, el alcalde panista que tiene un absoluto control de todo el territorio.

Otro sacrificado será Alejandro Piña, quien inesperadamente fue sustituido el mes pasado de la dirigencia del MC capitalino —a donde había llegado en junio de 2023— por Fernando Esteban, un cuadro impuesto por Dante Delgado, dueño del partido.

Piña será candidato en Venustiano Carranza, alcaldía que alguna vez gobernó por el PRD, pero que nada podrá hacer ante su exjefe, Julio César Moreno, cacique del territorio al que no hay manera de ganarle.

Una sacrificada más será la diputada local Patricia Urriza, quien buscará de nuevo Coyoacán, aunque está en chino que pueda vencer a quien palomee el alcalde Giovanni Gutiérrez, dueño absoluto de la demarcación.

Los naranjas evalúan también enviar al diputado Gibrán Ramírez a pelear la Cuauhtémoc, en donde tendría muy pocas posibilidades, a pesar de ser de los mejores cuadros del partido.

En una de ésas, Gibrán enfrentaría en el territorio al guinda Arturo Cero Votos Ávila, con el que coincide en varios espacios de debate y a quien en más de una ocasión ha barrido en el micrófono.

El que se quiere salvar, o al menos tener una buena red de protección, es Salomón Chertorivski, que se quiere bajar de Miguel Hidalgo, luego de que él mismo se ha visualizado en esa demarcación.

Algo debió ver Cherto para querer bajarse y apuntar al número uno de la lista plurinominal al Congreso de la Ciudad de México, donde, en una de ésas, se ve coordinando la fracción naranja el próximo año para, desde ahí, apuntar a la Jefatura de Gobierno en 2030.

Habrá que ver si la senadora Alejandra Barrales —cercana a Dante— lo deja pasar, pues la experredista también apunta a ese sitio dentro de cuatro años y no quisiera piedras en el camino. Ya derrotó una vez a Salomón en las internas del PRD para buscar el cargo en 2018.

Hay que estar pendiente, porque los naranjas harán jugo en breve.

CENTAVITOS

Lo platicado en el chat de Arnulfo Cravioto con alcaldes morenistas de la CDXM se cumplió: el sábado armaron un magro acarreo al mitin morenista en la Plaza de las Tres Culturas, el cual, por cierto, fue peluseado por Ariadna Montiel, dirigente nacional, quien envió en su lugar a Citlalli Hernández; de ese tamañito fue el evento. Aunque Arnulfo —chiquito como es— dijo el viernes que el chat era falso, alcaldes y alcaldesas confirmaron los mensajes, provocando que el poblano sacara el porro que lleva a flor de piel, pues en lugar de solamente deslindarse, se echó un rollo de chairo al asegurar que como la oposición no puede con la 4T, inventa. Se le olvidó que hablaba como funcionario de gobierno, no como siervo de la nación; no ha logrado cambiarse el chip. Todo el mundo constató el acarreo, que dejó un muladar en la plaza y que, ante el enojo vecinal, tuvo que ser limpiada por la alcaldesa, a quien quisieron impactar con su micromitin.