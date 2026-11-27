Ante el avance de la devastación de selvas y bosques, es indispensable replantear los esquemas actuales para transitar hacia un modelo de conservación integral, preventivo y restaurativo, señaló Carlos Puente Salas, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde en la Cámara de Diputados.

Durante su participación en el Foro Internacional Ambiental, donde coincidieron líderes políticos de México, Perú y Brasil, el legislador subrayó que las Áreas Naturales Protegidas (ANP) deben dejar de ser únicamente espacios de preservación para asumir un papel activo en la recuperación de especies y ecosistemas.

Puente Salas precisó que, si bien México cuenta con más de 99 millones de hectáreas bajo esquemas federales y voluntarios de conservación, estos territorios requieren acciones que vayan más allá de una simple declaratoria, ya que están amenazados por la deforestación, el cambio de uso de suelo, los incendios forestales, las actividades extractivas y el crecimiento urbano desordenado.

Para revertir este panorama y preservar los servicios ambientales que sostienen la economía y el bienestar social, el diputado planteó una estrategia basada en tres ejes:

Fortalecer los programas de reproducción y reintroducción de especies nativas, endémicas o en peligro de extinción.Fortalecer los programas de reproducción y reintroducción de especies nativas, endémicas o en peligro de extinción.

Ampliar la participación de los sectores académico, social y privado en las tareas de preservación.

Involucrar activamente a los gobiernos estatales en la administración, operación y vigilancia de las zonas protegidas.

Asimismo, destacó que desde el Poder Legislativo el Partido Verde impulsa reformas para profesionalizar la vigilancia ambiental, mejorar la infraestructura de conservación, fomentar el turismo de bajo impacto y establecer mecanismos de corresponsabilidad entre los tres órdenes de gobierno.

El encuentro internacional también contó con la intervención de Eurico Toledo, integrante del Partido Verde de Brasil, quien recalcó la relevancia de la cooperación regional y el papel de las comunidades originarias al afirmar que “los pueblos indígenas no son solo residentes del Amazonas, son sus guardianes, por lo que proteger sus pueblos indígenas es proteger los bosques”.