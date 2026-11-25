La Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó por unanimidad las sanciones impuestas por el INE a Morena por vulnerar el derecho de libre afiliación de más de 200 ciudadanos y utilizar sus datos personales sin autorización en diez entidades del país.

El partido impugnó las multas al argumentar que había presentado formatos de afiliación con firmas digitalizadas y copias de credenciales para votar; sin embargo, los magistrados determinaron que esos documentos no acreditaban que las personas hubieran manifestado libre y voluntariamente su consentimiento para incorporarse al partido.

El Tribunal estableció que, cuando una persona niega haberse afiliado, corresponde al partido demostrar plenamente su consentimiento mediante una cédula de afiliación o documento equivalente. También determinó que dar de baja posteriormente a una persona no elimina la infracción cometida.

Los magistrados consideraron que el INE justificó la gravedad e intencionalidad de las conductas, así como el incremento de las sanciones por reincidencia.

Las multas confirmadas se suman a las sanciones que Morena acumula por este mismo tipo de irregularidades. Tan solo el 15 de octubre, el Consejo General del INE le impuso multas por 36.9 millones de pesos, mientras que el PT recibió una sanción de 133 mil 202 pesos y el PVEM de 70 mil 337 pesos, por afiliaciones indebidas de 249 personas que los partidos no pudieron acreditar que hubieran solicitado su incorporación.

En aquella sesión, los demás partidos no registraron sanciones por este concepto.