Sheinbaum lidera ranking de presidentes latinoamericanos con 69.3% de aprobación

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se mantiene como la mandataria mejor evaluada de América Latina, al encabezar el Ranking de Presidentes Latinoamericanos de octubre de 2026, elaborado por la consultora CB Global Data, con 69.3 por ciento de imagen positiva.

De acuerdo con los resultados, Sheinbaum registró un incremento de 0.3 puntos porcentuales respecto a septiembre, cuando obtuvo 69 por ciento, lo que le permitió conservar el primer lugar de la clasificación regional por segundo mes consecutivo.

En el desglose de la evaluación realizada en México, el 33.3 por ciento de los participantes calificó su imagen como muy buena, mientras que el 36 por ciento la consideró buena.

La presidenta mexicana supera por un punto porcentual a su competidor más cercano, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, quien se ubicó en la segunda posición con 68.3 por ciento de valoración positiva.

En tercer lugar aparece el mandatario de República Dominicana, Luis Abinader, con 51.9 por ciento, seguido por Laura Fernández, de Costa Rica, con 51 por ciento.

En contraste, entre los presidentes con menor imagen positiva se encuentran Bernardo Arévalo, de Guatemala, con 31 por ciento; Delcy Rodríguez, de Venezuela, con 32.3 por ciento; y Yamandú Orsi, de Uruguay, con 35.2 por ciento.

La medición se realizó del 5 al 8 de octubre mediante entrevistas en línea a ciudadanos mayores de 18 años, con el objetivo de conocer la percepción de la población sobre sus respectivos mandatarios.

Los resultados colocan nuevamente a México a la cabeza de la evaluación presidencial en Latinoamérica, en un ejercicio que contempla a 18 mandatarios de la región y permite comparar los niveles de imagen positiva registrados en cada país.