Sheinbaum firma decreto contra la violencia digital; plataformas tendrán un mes para cumplir

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó este miércoles 14 de octubre el decreto que establece lineamientos para que las plataformas digitales y redes sociales impidan el acceso, la exposición y la recomendación de contenidos violentos y sexuales a niñas, niños y adolescentes.

Durante el acto, que tuvo como escenario el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria informó que las empresas tecnológicas estuvieron de acuerdo con la iniciativa y solicitaron un mes para realizar las adecuaciones necesarias en sus plataformas, por lo que el gobierno federal dará seguimiento a la aplicación de las nuevas disposiciones.

Las plataformas estuvieron de acuerdo. Lo único que pidieron fue un mes para poder preparar sus plataformas para que esto sea una realidad”, indicó.

La presidenta advirtió que, en caso de detectar incumplimientos, su administración buscará establecer obligaciones legales con consecuencias para las compañías responsables.

Si vemos que no se está cumpliendo, entonces pasaríamos a una ley que también implicaría sanciones a las plataformas”, puntualizó.

Para supervisar la implementación de las medidas, el gobierno de México dará seguimiento a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

¿Qué contenidos deberán restringir las plataformas?

La consejera jurídica del Ejecutivo federal, María Luisa Alcalde Luján, explicó los alcances del decreto y detalló que las disposiciones buscan evitar que los menores accedan a contenidos que puedan poner en riesgo su integridad física y emocional.

Entre los materiales que deberán restringirse se encuentran aquellos que promuevan o faciliten:

La explotación y la violencia sexual.

La explotación y la violencia sexual. El suicidio.

Las autolesiones deliberadas.

Los trastornos alimenticios.

La violencia en las escuelas.

El acoso y el ciberacoso.

El material sexual.

Alcalde Luján indicó que las medidas contemplan acciones para identificar y retirar de manera inmediata cuentas y contenidos que promuevan o generen conductas violentas, además de establecer mecanismos de clasificación por edades y verificación de la edad de los usuarios.

La consejera jurídica informó que sostuvo reuniones con representantes de plataformas como Meta, TikTok, Google y Microsoft para presentarles las medidas y conocer su disposición. Cuartoscuro

Los lineamientos también prevén herramientas para que madres, padres y personas tutoras puedan supervisar la actividad digital de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, las plataformas deberán habilitar mecanismos accesibles para que los usuarios reporten cuentas y publicaciones que incumplan las disposiciones.

Como parte de la coordinación institucional, las autoridades mexicanas establecerán un punto de contacto disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, para atender asuntos relacionados con la investigación de estos contenidos.

Además, las empresas deberán alertar a las autoridades cuando detecten publicaciones que representen una amenaza contra la vida, de acuerdo con los lineamientos establecidos.

SEP y Salud participarán en la prevención

La estrategia también contempla la participación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud, que cuentan con herramientas de orientación y atención para menores y sus familias.

Entre ellas se encuentra la Línea de la Vida, destinada a brindar apoyo y orientación psicológica, así como la guía del ABC de las emociones, enfocada en el reconocimiento y manejo de las emociones.

La consejera jurídica informó que sostuvo reuniones con representantes de plataformas como Meta, TikTok, Google y Microsoft para presentarles las medidas y conocer su disposición para implementarlas.

Con la firma del decreto, el gobierno federal busca establecer obligaciones específicas para las empresas digitales en materia de protección de menores. El siguiente paso será verificar que las plataformas realicen los ajustes dentro del plazo previsto y que los mecanismos de prevención, denuncia y atención funcionen conforme a los lineamientos.