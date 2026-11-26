Con el objetivo de mejorar los pronósticos meteorológicos y anticipar los riesgos asociados con la formación de ciclones tropicales, la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en coordinación con instituciones científicas del país, inició una campaña oceanográfica para instalar cinco boyas metoceánicas en aguas del Pacífico mexicano.

Los dispositivos serán colocados a aproximadamente 200 millas náuticas de la costa, equivalentes a 370 kilómetros, desde donde recopilarán y transmitirán información sobre el comportamiento del océano y las condiciones atmosféricas.

Los trabajos forman parte del proyecto APIXQUI, denominado Sistema Interinstitucional de Monitoreo Metoceánico y Alerta Temprana de Eventos Extremos, en el que participan la Secretaría de Marina, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE).

Participa el buque de investigación “El Puma”

Para llevar a cabo la instalación de los equipos, el buque de investigación oceanográfica “El Puma”, perteneciente a la UNAM, zarpó el pasado 25 de noviembre del puerto de Manzanillo, Colima, con especialistas del CICESE y personal del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico (ININDETEC) de la Armada de México.

La operación cuenta con la experiencia de investigadores especializados en el fondeo de instrumentos científicos en aguas profundas, una tarea que permitirá ampliar la cobertura de observación en el litoral del Pacífico.

Una vez que las boyas entren en funcionamiento, los datos obtenidos facilitarán el seguimiento de la formación y evolución de los ciclones tropicales, además de proporcionar información para la emisión oportuna de alertas ante fenómenos hidrometeorológicos extremos.

La información servirá también a las autoridades de Protección Civil para adoptar medidas preventivas en las comunidades costeras, así como para reforzar la seguridad de las actividades marítimas. Con esta infraestructura científica, las dependencias federales y las instituciones académicas buscan fortalecer la capacidad de México para estudiar las condiciones oceánicas y atmosféricas, reducir los riesgos asociados con fenómenos naturales y contribuir a la salvaguarda de la vida humana.