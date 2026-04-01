Roberto Velasco sustituye en la SRE a De la Fuente

El canciller Juan Ramón de la Fuente dejó la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) debido a problemas de salud, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum.

Será relevado por el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, agregó en un mensaje en redes sociales.

La salida de De la Fuente se da a unos meses de haber solicitado licencia al cargo para someterse a una intervención quirúrgica en la columna vertebral.

“El doctor Juan Ramon me ha pedido que por razones de salud, hace poco anunciamos que tenía un problema en la espalda y que requiere una rehabilitación muy delicada”, indicó Sheinbaum.

La jefa del Ejecutivo federal dijo que el exrector de la UNAM es parte del proyecto de transformación que encabeza, por lo que regresará a su equipo de trabajo.

“Él nos va a seguir ayudando en distintos temas y también pues ya que termine su rehabilitación pues ya regresará a seguirnos ayudando es parte de este gran proyecto de transformación de nuestro país”, informó.

La mandataria aclaró que el movimiento responde a una decisión personal del canciller, a quien dijo tenerle mucho aprecio.

“Le reconozco el gran trabajo al frente de la secretaría”, agregó.

Adelantó que propondrá al Senado como canciller a Velasco y manifestó su confianza en la trayectoria del funcionario de la SRE.

En noviembre pasado, De la Fuente solicitó licencia médica a su cargo para someterse a una operación en la parte baja de la espalda, un asunto que venía postergando. La licencia duró poco más de un mes.

Juan Ramón de la Fuente. Cuartoscuro

En los últimos 18 meses, el canciller Juan Ramón de la Fuente ha acompañado y representado a la presidenta Sheinbaum en visitas oficiales al G20 en Brasil, el G7 en Canadá y a los Estados Unidos cuando se encontró con el presidente Donald Trump en el sorteo del Mundial de Futbol 2026.

En México ha estado al frente de los recibimientos de distintos dignatarios extranjeros que han llegado a nuestro país para reunirse con la presidenta, como es el caso del mandatario de Francia, Emmanuel Macron, el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio y la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, entre otros.

¿Quién es Juan Ramón de la Fuente?

Juan Ramón de la Fuente es uno de los médicos, investigadores y líderes académicos más influyentes de México. Nació en la Ciudad de México en 1951 y se formó como Médico Cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Posteriormente, obtuvo una maestría en Ciencias por la Universidad de Minnesota y realizó su residencia en Psiquiatría en la Clínica Mayo, en Estados Unidos, donde incluso llegó a ser Jefe de Residentes.

Juan Ramón de la Fuente Cuartoscuro

Trayectoria académica y cargos en la UNAM

A su regreso a México, inició una destacada carrera académica en la UNAM y en diversas instituciones de salud. Fue profesor en la Facultad de Medicina y desarrolló investigación en el Instituto Nacional de la Nutrición y el Instituto Nacional de Psiquiatría.

Dentro de la UNAM ocupó cargos clave como:

Director del Programa Universitario de Investigación en Salud

Coordinador de la Investigación Científica

Director de la Facultad de Medicina

Rector de la UNAM

Durante su gestión como coordinador de la Investigación Científica de la UNAM, impulsó la creación de instituciones estratégicas como el Instituto de Biotecnología y el Centro de Neurobiología, fortaleciendo el desarrollo científico en el país.

Juan Ramón de la Fuente. Cuartoscuro

De la Fuente, secretario de Salud y su liderazgo en la política

Entre 1994 y 1999, Juan Ramón de la Fuente se desempeñó como secretario de Salud del gobierno federal, donde promovió la investigación científica y la vinculación entre instituciones médicas y académicas.

Su gestión se caracterizó por fortalecer los Institutos Nacionales de Salud y fomentar la formación de recursos humanos en medicina en todo el país.

Juan Ramón de la Fuente. Cuartoscuro

Aportaciones científicas de Juan Ramón de la Fuente

Uno de los mayores aportes de Juan Ramón de la Fuente se encuentra en el campo de la psiquiatría, especialmente en el estudio del alcoholismo. Participó en el desarrollo del AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test), un instrumento que permite identificar de manera temprana problemas relacionados con el consumo de alcohol.

Este modelo fue adoptado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, consolidándose como una herramienta clave a nivel mundial para la evaluación de riesgos y daños asociados al alcoholismo.

Juan Ramón de la Fuente. Cuartoscuro

Reconocimientos y premios

Por su destacada trayectoria, Juan Ramón de la Fuente ha recibido múltiples premios y distinciones, entre ellos:

Premio “Miguel Alemán Valdés”

Premio en Ciencias Naturales de la Academia de la Investigación Científica

Premio en Investigación Biomédica de la Academia Nacional de Medicina

Premio “Ricardo J. Zevada-Conacyt”

Además, ha sido reconocido como Doctor Honoris Causa por diversas universidades en América y Europa.

vjcm