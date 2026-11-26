Hanói, Vietnam. — Ante ministros de comercio y líderes empresariales reunidos en la capital vietnamita, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, lanzó un llamado directo a las naciones de la región Asia-Pacífico para incrementar la compra de productos mexicanos y endurecer la vigilancia sobre las reglas de origen.

Durante su participación en la reunión ministerial del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), el funcionario enfatizó la urgencia de corregir el desequilibrio comercial que actualmente enfrenta México frente a los integrantes del bloque.

De acuerdo con cifras presentadas durante el encuentro, en los primeros nueve meses del año las exportaciones mexicanas hacia los países del TIPAT alcanzaron 31 mil millones de dólares, mientras que las importaciones superaron 88 mil millones de dólares.

Frente a esta brecha, Ebrard subrayó que resulta indispensable abrir más espacios para la oferta nacional, especialmente en las economías del Sudeste Asiático.

Nosotros importamos mucho y necesitamos también que nos abran sus mercados y buscar exportar más”, puntualizó el titular de Economía ante sus homólogos.

Combate a la triangulación y defensa de la trazabilidad

En un contexto global marcado por el resurgimiento del proteccionismo y nuevas tensiones geopolíticas inexistentes hace una década, el representante mexicano advirtió que México no flexibilizará las normativas comerciales vigentes.

Por el contrario, señaló que será una prioridad nacional fortalecer la trazabilidad de las mercancías para impedir prácticas desleales como la triangulación ilegal (transhipment).

No vamos a debilitar nuestros tratados ni las reglas que nosotros mismos establecimos, por ejemplo, en materia de triangulación u otras prácticas”, afirmó Ebrard.

Añadió que conocer con exactitud el origen de cada componente es fundamental para respetar los acuerdos firmados, destacando el valor estratégico del distintivo Hecho en México como garantía de cumplimiento normativo.

Alianzas estratégicas en el sector electrónico

Más allá de las medidas regulatorias, la delegación mexicana —integrada también por el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, y la jefa de la Unidad de Negociaciones Comerciales Internacionales, Deborah Alcocer— impulsó una agenda de cooperación industrial.

En el encuentro participan ministros de comercio de Japón, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea, entre otros Especial

Ebrard propuso a los miembros del bloque la creación de empresas conjuntas (joint ventures) para capitalizar el actual auge de la industria electrónica y la transformación digital, buscando atraer inversiones que se traduzcan en empleos y bienestar para la población mexicana.

La cumbre, que se desarrolla durante jueves y viernes, cobra especial relevancia al contar con la presencia de potencias como Japón, Canadá y el Reino Unido, además de contar con la participación de la Unión Europea (UE) y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en calidad de invitados.

En conjunto, las 12 economías que conforman el TIPAT —entre las que también figuran Australia, Brunéi, Chile, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam— representan cerca del 15 por ciento del Producto Interno Bruto mundial y el 22 por ciento del comercio global, consolidándose como una plataforma clave para la integración económica internacional.