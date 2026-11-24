El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que el brote de sarampión en México disminuyó como resultado de la campaña nacional de vacunación y aseguró que actualmente se tienen identificados 12 casos activos, todos concentrados en Chiapas.

Durante la conferencia matutina, el funcionario destacó la respuesta de la población a las jornadas de inmunización y señaló que los resultados de esta estrategia se reflejarán también en los próximos años, tanto en la prevención de nuevos contagios como en el control de otras enfermedades.

Kershenobich se refirió además a la decisión de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) de retirar a México el estatus de país libre de transmisión de sarampión, una medida que, dijo, ya esperaba debido al reciente repunte de casos.

Cuando tienes un brote de sarampión como el que tuvimos, pues toma un tiempo poderlo alcanzar”, explicó.

El titular de Salud manifestó confianza en que México pueda recuperar la certificación internacional, aunque reconoció que este proceso depende de los criterios epidemiológicos establecidos por los organismos sanitarios.

Explicó que la presencia de un brote obliga a mantener la vigilancia durante un periodo determinado antes de que pueda restablecerse el reconocimiento como país libre de transmisión.

También destacó que la OPS y la OMS han reconocido los esfuerzos mexicanos en materia de prevención y vacunación, tanto en América Latina como en América del Norte.

El funcionario consideró que la reducción de contagios demuestra el impacto de las medidas de inmunización implementadas en el país.

10 millones de vacunas disponibles contra el sarampión

De acuerdo con Kershenobich, el Gobierno federal cuenta actualmente con 10 millones de dosis contra el sarampión disponibles para continuar con la estrategia de protección.

El secretario señaló que alrededor del 90 por ciento de la población ya está inmunizada, condición que contribuye a disminuir el riesgo de nuevos brotes.

Por ello, reiteró el llamado a acudir a los centros de salud para completar los esquemas de vacunación, especialmente entre los sectores que requieren protección.

El secretario de Salud, David Kershenobich. Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais

México aplicó 40 millones de vacunas en el ciclo más reciente

Otro de los datos destacados por el funcionario fue la aplicación de 40 millones de vacunas durante el ciclo más reciente, resultado que atribuyó tanto a la capacidad de distribución del Gobierno como a la participación ciudadana.

Kershenobich agradeció a la población por acudir a los centros de vacunación y reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar el abasto de los biológicos.

“El programa de México es uno de los programas más sólidos de vacunación en la región latinoamericana y yo me atrevería a decir a nivel mundial”, afirmó.

El secretario también destacó que la estrategia nacional de inmunización no se limita al combate del sarampión.

Entre los biológicos contemplados mencionó vacunas de ARN mensajero contra influenza y COVID-19, así como la protección contra el virus del papiloma humano (VPH) para niñas y niños y la vacuna contra el virus sincicial respiratorio.

El funcionario sostuvo que mantener una cobertura amplia permite prevenir complicaciones y reducir el impacto de enfermedades infecciosas.

Finalmente, pidió a la población no tener temor a la vacunación y recordó su importancia como medida de salud pública.

“No tienen efectos secundarios y la vacunación es una de las medidas de salud pública que ha permitido alcanzar una mayor sobrevida en la población”, expresó.

Las autoridades sanitarias mantienen la campaña de inmunización y vigilancia epidemiológica con el objetivo de evitar nuevos contagios y avanzar hacia la recuperación del reconocimiento internacional de México como territorio libre de transmisión de sarampión.