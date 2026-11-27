Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezó la inauguración del consultorio de atención primaria ubicado en el centro deportivo Casa Popular, en la alcaldía La Magdalena Contreras.

“Este consultorio del ISSSTE, de entrada, es de los trabajadores del Estado, pero en general se va a convertir en unos días en un consultorio de atención universal. Eso quiere decir que las personas que no son trabajadoras del Estado, pero que son vecinas, son usuarias de estas instalaciones de Casa Popular que se está renovando ahora con la inversión que está haciendo el alcalde y a la cual contribuimos con este consultorio, eso quiere decir que también se podrán atender aquí en el consultorio del ISSSTE”, puntualizó

Estas acciones convierten a este consultorio en la primera unidad médica del ISSSTE en La Magdalena Contreras, que ampliará la infraestructura de salud pública en la demarcación. Especial

En compañía de José Fernando Mercado Guaida, alcalde de La Magdalena Contreras, el director general del ISSSTE recalcó que el consultorio cuenta con lo necesario para brindar la atención adecuada a los pacientes.

Además, mencionó que el consultorio cuenta con una mesa de exploración, báscula para adultos y pediátrica, charola de curaciones, baumanómetro, negatoscopio, receta electrónica, sala de espera y un anaquel con 90 medicamentos que se entregarán de forma gratuita a quienes acudan a consulta y los requieran.

“Cuenta con medicamentos gratuitos, medicamentos que no se venden. Tiene medicamentos de varios grupos, por ejemplo, antialérgicos si hay una situación que hay que atender rápidamente y antibióticos para las personas que tienen algún tipo de infección. Son 90 tipos de medicamentos distintos. En el consultorio no se saca cita, la persona va cuando necesita una atención”, indicó.

La construcción de la obra respetó la imagen arquitectónica de la casa popular. Especial

Por su parte, el alcalde José Fernando Mercado Guaida destacó que este consultorio es la primera unidad médica del ISSSTE en La Magdalena Contreras, que ampliará la infraestructura de salud pública en la demarcación.

“Nos ayuda a fortalecer la salud y darle más vida a un lugar tan emblemático, tan importante para todas y todos nosotros que es nuestra queridísima Casa Popular. Una solicitud histórica de años se había hablado de este tema, de inmediato, con voluntad, con ganas y con visión social, hoy es una realidad en nuestra Casa Popular”, dijo.

Asimismo, Víctor Bautista Hernández, médico del ISSSTE, añadió que este consultorio permitirá ayudar a la detección oportuna de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y obesidad.

“Debemos acudir para poder realizar diferentes detecciones: detecciones oportunas para hipertensión arterial, para diabetes mellitus, detecciones oportunas de obesidad. Es muy importante que cada uno de ustedes se sensibilice y pueda acudir a este consultorio día a día, que va a estar brindando atención de lunes a viernes. Vamos a estar realizando diferentes jornadas de salud, diferentes jornadas donde les vamos a ofrecer vacunas”, aseguró.

Especial

Para finalizar, Rosa María Zabala Cortés, subdirectora de Obras del ISSSTE, destacó que la obra incluyó trabajos de albañilería, cancelería y acabados en muros y pisos, así como la instalación de plafones y la habilitación de baños, entre otros.