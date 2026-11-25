La periodista Marinellys Tremamunno, corresponsal de Grupo Imagen en Italia, recibió el premio internacional León de Oro de Venecia, un reconocimiento a su trayectoria profesional y a sus aportaciones en favor de la libertad de prensa, los derechos humanos y el diálogo entre los pueblos.

La distinción fue entregada por la Cámara de Diputados de Italia, que reconoció el trabajo de la comunicadora ítalo-venezolana, particularmente su labor periodística en torno a la situación que enfrenta Venezuela y la defensa de los derechos fundamentales.

El galardón destaca una trayectoria vinculada con el ejercicio del periodismo y la difusión de información sobre la realidad política y social venezolana, así como su contribución a la libertad de expresión.

Su trabajo sobre Venezuela, su experiencia ante el Vaticano y tres libros forman parte de su recorrido profesional. Foto: @marinellyst

Tras recibir el reconocimiento, Tremamunno dedicó el premio a las personas que continúan defendiendo la democracia, la justicia y los derechos humanos en Venezuela.

Como periodista ítalo-venezolana, la corresponsal de Grupo Imagen ha desarrollado buena parte de su trayectoria entre Venezuela e Italia, donde reside actualmente. Su formación académica en Comunicación Social y sus estudios de posgrado en periodismo se complementan con una experiencia de más de una década como periodista acreditada ante el Vaticano.

¿Quién es Marinellys Tremamunno?

Marinellys Tremamunno es una periodista ítalo-venezolana originaria de Caracas, Venezuela, y radicada en Roma, Italia. A lo largo de su carrera ha construido un perfil profesional enfocado en el periodismo y en el análisis de la realidad venezolana, además de desempeñarse como comunicadora acreditada ante el Vaticano durante más de diez años.

Su preparación profesional comenzó en la Universidad Central de Venezuela, donde estudió Comunicación Social y obtuvo la licenciatura en 2002. Su título de Periodista también fue reconocido en España, país en el que posteriormente amplió su formación académica.

En 2011 cursó el Máster en Nuevo Periodismo de la Universidad Internacional de Valencia, con el que complementó sus estudios y preparación en el ámbito de la comunicación.

Además de su trabajo como reportera, Tremamunno ha llevado sus investigaciones y reflexiones sobre Venezuela a los libros. Entre sus publicaciones se encuentran Chávez y los medios de comunicación, editado por Alfadil Ediciones en Caracas en 2002; Venezuela: il crollo di una rivoluzione, publicado por Edizioni Arcoiris en Roma en 2017, y Venezuela, l’Eden del diavolo, de Infinito Edizioni, también en Roma, en 2019.

Estas publicaciones abordan distintos aspectos de la realidad política y mediática venezolana, una temática que también forma parte de su trayectoria periodística.