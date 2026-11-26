La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la conferencia mañanera del 26 de noviembre de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que se hablaron en su conferencia de este jueves.

8:19 Horas | Sheinbaum busca reunión entre autoridades aeroespaciales de México y EU por SpaceX

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo busca una reunión entre autoridades aeroespaciales de México y Estados Unidos para analizar la operación de SpaceX, luego de que la caída de basura espacial en Tamaulipas tras los lanzamientos de cohetes que ha realizado en la frontera.

“Lo que estamos buscando, a través de la embajada, es una reunión entre la autoridad del espacio aéreo de Estados Unidos y la mexicana para que se pueda establecer el permiso de uso del espacio aéreo mexicano", dijo.

8:09 Horas | Sheinbaum critica que DEA abriera WhatsApp para que mexicanos denuncien a funcionarios ligados al narco

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó la iniciativa de la DEA de abrir un WhatsApp para que mexicanos denuncien a funcionarios en el país ligados a cárteles en el país, pues aseguró que se trata de un asunto de injerencia y dijo que en su lugar Estados Unidos debería de investigar la corrupción en ese país.

"Imagínense que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudaana abriera un WhatsApp para que denunciaran la corrupción en Estados Unidos, ¿cómo lo vería el gobierno de Estados Unidos? Es evidente que es un asunto de injerencia porque la DEA tiene mucho que hacer en su país, lo primero que tendría que estar haciendo es sobre la corrupción en Estados Unidos vinculada con la delincuencia organizada o lo que ellos llaman grupos terroristas.

"Ahora resulta que dispone de un teléfono para que los mexicanos denuncien a la DEA en Estados Unidos algo que ocurre en México. Aquí hay una fiscalía, aquí trabaja la Secretaría de Seguridad, deberían de poner mucha atención del otro lado de la frontera", puntualizó.

8:08 Horas | FGR y gabinete de seguridad definirán dónde será juzgado el 'Chapo Isidro'

La Fiscalía General de la República y el gabinete de seguridad definirán si Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, es extraditado a Estados Unidos donde es requerido por cargos de narcotráfico o es juzgado primero en México, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

"Tiene que ser evaluado por la propia fiscalía y el gabinete de seguridad. Aquí es la conveniencia para México, qué es mejor para el país y sobre esa decisión tendrá que establecerlo la fiscalía y el propio gabinete de seguridad, de acuerdo con garantizar la paz y seguridad en el país", comentó.

7:45 Horas | Sheinbaum enviará reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles para agilizar adopciones y divorcio

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviará al Congreso de la Unión una reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles, Justicia Familiar, Protección de Niños y Mujeres, a fin de disminuir los tiempos de los juicios familiares, en especial en el divorcio y las adopciones, así como combatir la violencia vicaria y garantizar la escucha efectiva de niñas y niños.

Entre los cambios que se proponen es que en una sola audiencia el juez deberá de decretar la disolución del divorcio y dictar medidas provisionales de inicio, además de que se le dotan de facultades al juez para que pueda consultar con el SAT y los bancos los ingresos reales para determinar la pensión alimentaria.

En el caso de la violencia vicaria, se establece la protección en 24 horas para los afectados, suspender de inmediato la convivencia con el agresor, evitar la mediación y conciliación con la parte agresora y que las pruebas se valoren juntas, además de poner freno a demandas en cadena usadas para hostigar a la madre.

Mañanera de Sheinbaum hoy 26 de noviembre: Video completo