La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la conferencia mañanera del 25 de noviembre de 2026 desde Palacio Nacional, donde está acompañada por parte de su gabinete.

Sigue aquí la mañanera y conoce todos los temas de los que se hablaron en su conferencia de este miércoles.

8:03 Horas | Ponen en marcha la campaña 'Hombre por la transformación' para erradicar violencia contra las mujeres

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el gobierno federal puso en marcha a nivel nacional la campaña denominada "Hombre por la Transformación" para la erradicación de la violencia hacia este sector, la cual se llevará a escuelas, centros de trabajo y a las diversas comunidades.

La campaña consiste en 12 compromisos para lo hombres como factor de cambio y determinantes contra la violencia hacia las mujeres al rechazar acciones como el acoso, machismo, clasismo y el reconocimiento que las mujeres tienen los mismos derechos, detalló la secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo Juárez.

Como parte de las acciones, el gobierno federal también presentó la Guía de derechos y seguridad digital para las mujeres, la cual fue elaborada luego de las conversaciones que tuvieron con Meta, Google, TikTok y otras plataformas.

Mañanera de Sheinbaum hoy 25 de noviembre: Video completo