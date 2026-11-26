La membresía de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) continuará este viernes 27 de noviembre con su paro estatal de labores de 48 horas, manteniendo concentraciones, bloqueos viales y la toma de puntos estratégicos en la zona metropolitana de Oaxaca y carreteras de conexión regional.

La movilización de docentes —adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)— mantiene sin clases a unos 800 mil alumnos de más de 10 mil escuelas, quienes retomarán sus actividades académicas el próximo lunes, en el último tramo antes de salir de vacaciones de invierno.

El magisterio oaxaqueño continuará con su paro de 48 horas y sus bloqueos Foto: Especial

Yenny Aracely Pérez, secretaria general de la gremial, advirtió que las protestas siguen debido a que existen compromisos contraídos con la federación y el gobierno estatal que “no se han cumplido desde el 2025 a la fecha”.

El magisterio oaxaqueño continuará con su paro de 48 horas y sus bloqueos Foto: Especial

Desde las 9:00 horas, los sindicalizados se concentraron en distintos puntos de la capital y la periferia, donde instalaron campamentos para pernoctar a la intemperie y prolongar las acciones durante todo el viernes, afectando a miles de peatones y automovilistas, además de paralizar actividades económicas esenciales como medida de presión para exigir solución inmediata a sus demandas.

Los plantones en vía pública más significativos permanecerán instalados a las puertas de la terminal de autobuses foráneos ADO y AU, la planta de almacenamiento y distribución de Pemex, así como en las casetas de peaje de San Pablo Huitzo, San Francisco Telixtlahuaca y la autopista Barranca Larga-Ventanilla.