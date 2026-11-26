El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), autorizó la vacunación estratégica contra la Influenza Aviar AH5N1 en ocho municipios de Yucatán, como medida preventiva para proteger la producción avícola nacional y reforzar su contención.

Esta determinación derivó de la confirmación de un segundo caso de la enfermedad en una unidad de producción ubicada en el municipio de Umán, atendido bajo los protocolos sanitarios establecidos, y que no representa un riesgo para la avicultura nacional", destacó.

El Senasica, órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, autorizó a los avicultores iniciar la inmunización de aves en unidades de producción comercial ubicadas en la zona focal y perifocal de los casos detectados —que comprende los municipios de Chocholá, Hunucmá, Kinchil, Mérida, Samahil, Tetiz, Ucú y Umán—, en los que se localizan 39 granjas de gallinas de postura de huevo para plato, progenitoras y reproductoras.

El segundo caso del virus de AH5N1 en Umán, Yucatán, fue confirmado luego de que el médico veterinario responsable de una granja de postura notificó la mortalidad inusual de mil 154 aves.

Personal del Senasica acudió de inmediato para aplicar las medidas correspondientes y recabó muestras que se analizaron en el Laboratorio Oficial de Mérida y resultaron positivas.

En un comunicado de prensa, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que encabeza Columba López Gutiérrez, puntualizó que la vacunación forma parte de una estrategia integral, por lo que su aplicación está condicionada al cumplimiento estricto de medidas de bioseguridad, a la vigilancia epidemiológica periódica y a que las unidades de producción cumplan los requisitos.

Esta medida preventiva complementa las labores de control y erradicación que realiza la Dirección General de Salud Animal (DGSA) del Senasica en la entidad, así como el reforzamiento de la bioseguridad en unidades de producción, durante la temporada otoño-invernal, periodo habitual de tránsito masivo de aves migratorias que pueden ser portadoras del virus AH5N1", manifestó.

Reiteró que el abasto de productos avícolas está garantizado en el país y que el consumo de carne de ave y huevo es seguro.