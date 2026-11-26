Sonora fortaleció su presencia en las rutas internacionales de cruceros del Mar de Cortés con el arribo del Koningsdam, de la naviera Holland America Line, considerado el crucero más grande en la historia del puerto de Guaymas, con más de 2 mil 500 pasajeros a bordo.

La llegada de la embarcación representa un avance en la estrategia turística impulsada por el gobernador Alfonso Durazo Montaño, en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum, para consolidar la actividad portuaria y atraer visitantes internacionales que contribuyan a la economía de la región.

La escala forma parte del calendario de 24 arribos internacionales programados entre 2026 y 2029, con una proyección superior a 53 mil pasajeros, lo que abre nuevas oportunidades para prestadores de servicios, comerciantes, restauranteros, transportistas y guías turísticos.

Durante su estancia, los cruceristas recorrieron distintos atractivos de Guaymas y San Carlos mediante tours organizados por operadores locales. Entre los sitios incluidos estuvieron el centro histórico, el Mercado Municipal, la Granja de Perlas y el mirador de San Carlos, con lo que se busca mostrar la riqueza cultural, gastronómica y natural de Sonora.

La organización y atención a los turistas está a cargo del Comité Local de Cruceros de Guaymas, encabezado por la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA), en coordinación con la Secretaría de Economía y Turismo estatal, el Ayuntamiento y prestadores de servicios.

Para diciembre, el puerto tiene previstas otras dos escalas internacionales: el Zaandam, de Holland America Line, el próximo 11 de diciembre, y el Crystal Serenity, de Crystal Cruises, el 26 de diciembre, con lo que se mantendrá la actividad turística en el cierre de año.

La llegada de estas embarcaciones consolida a Guaymas como un punto estratégico en el turismo marítimo internacional y refuerza las expectativas de crecimiento económico para la región mediante la atracción de visitantes y la promoción de sus destinos.