El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, exigió al Congreso de la Ciudad de México un presupuesto adecuado para la asignación de recursos en la alcaldía para el año 2027.

Mauricio Tabe compareció ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública donde remarcó que las contribuciones de los habitantes de la demarcación deben traducirse en mejores servicios públicos

El presupuesto de 8 mil 500 millones de pesos para 2027 pretende fortalecer la estrategia de seguridad, continuar con el rescate de espacios públicos y ampliar los programas y apoyos dirigidos a las mujeres, entre otras acciones. Especial

Durante su comparecencia solicitó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del congreso local, un presupuesto de 8 mil 462 millones 770 mil pesos que representa un incremento del 258 por ciento respecto al presupuesto que recibió este año para contar con más recursos para obras y seguridad.

“La mayor parte se va para obras, para nuestros barrios y nuestras colonias populares. Mantendremos la nómina igual. Otra parte va a seguridad que es una prioridad, adquisición de equipo, el tema de apoyos a mujeres, los comedores” mencionó durante su comparecencia.

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Además, detalló que planea destinar 200 millones de pesos al mantenimiento mayor de deportivos; 4 mil 486 millones a reconstrucción de mercados; 61 millones para camiones recolectores de basura; 320 millones al reencarpetado de vialidades, 500 millones a la adquisición de maquinaria, de equipos y para instalación de red de agua potable 400 millones de pesos.

Tabe afirmó que existen los recursos suficientes para asignarle esos recursos a Miguel Hidalgo y detalló: “Pedimos lo justo, lo que le corresponde a nuestras vecinas y vecinos: el impuesto predial, completo”.

Agregó que aún tiene la esperanza de que los legisladores tomen en cuenta su solicitud y que no abandonen, como siempre lo han hecho, a los miguelhidalguenses.

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“Vine a pedir lo justo para nuestros vecinos, ni un peso más, ni un peso menos, vine a pedir 8 mil millones de pesos que se corresponden de todo lo que se paga del predial y de las participaciones federales y aportaciones. Eso es lo justo, hoy Miguel Hidalgo está muy castigado, porque muchos de los recursos que se pagan no se quedan en Miguel Hidalgo, y vengo a levantar esa exigencia para que haya más obras en nuestros barrios, para que haya más para los programas sociales, para que podamos tener más capacidad de respuesta para la gente.”, concluyó.