Un total de 11 personas detenidas, entre ellas un servidor público y un menor de edad, así como el aseguramiento de armamento, droga, vehículos y la inhabilitación de dos campamentos clandestinos, fue el saldo de las operaciones realizadas por fuerzas federales y estatales en siete entidades del país.

Fuerzas federales y estatales aseguraron armamento, droga y equipo táctico durante operativos en siete entidades del país Semar

Las acciones, efectuadas el 26 de noviembre, se concentraron en Baja California, Durango, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Sinaloa, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Fuerzas federales y estatales aseguraron armamento, droga y equipo táctico durante operativos en siete entidades del país Semar

En Jalisco se registró uno de los mayores decomisos de armamento. Durante un cateo en el municipio de Chapala, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguraron seis armas largas, 10 granadas, dos lanzagranadas, 73 cargadores, mil 507 cartuchos, equipo táctico y dos vehículos.

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En Ocotlán, autoridades federales intervinieron tres inmuebles, donde capturaron a un hombre y decomisaron armamento, seis vehículos, un dron, una máquina contadora de dinero, dispositivos de almacenamiento electrónico, seis teléfonos celulares y dinero en efectivo.

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En Durango, efectivos de la Secretaría de Marina y de la SSPC detuvieron en el municipio de Tamazula a cuatro personas, entre ellas un menor de edad y un hombre señalado por las autoridades como presunto operador de una célula delictiva. Durante la intervención fueron aseguradas cuatro armas largas, ocho cargadores, 260 cartuchos y seis chalecos balísticos.

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Por otra parte, en el municipio de Atzitzintla, Puebla, fuerzas federales y estatales cumplimentaron una orden de aprehensión contra un servidor público por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo agravado.

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En Oaxaca de Juárez, un operativo interinstitucional permitió la captura de una persona requerida por las autoridades judiciales por el delito de extorsión agravada, en la modalidad de cobro de piso.

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En Querétaro, elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Fiscalía Estatal y corporaciones policiacas locales ejecutaron dos cateos en las colonias Centro y Jardines de la Corregidora, donde arrestaron a cuatro personas y aseguraron un arma larga, 12 cartuchos, cuatro kilogramos de metanfetamina, diversas dosis de la misma droga y un vehículo.

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En Baja California, militares que realizaban labores de vigilancia en la comunidad de San Ignacito, municipio de San Quintín, localizaron mil 103 cartuchos, 49 cargadores, cuatro chalecos tácticos, ocho placas balísticas y dos vehículos. Mientras tanto, en el poblado Ojo de Agua de Palmillas, municipio de Escuinapa, Sinaloa, personal de la Marina localizó e inhabilitó dos campamentos improvisados, en cuyo interior fueron encontrados 942 cartuchos útiles, dos cargadores y dos placas balísticas.