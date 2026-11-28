Después de alcanzar el pasado 16 de noviembre un nuevo máximo de 96.28 por ciento de almacenamiento, por las lluvias fuera del pronóstico, el Sistema Cutzamala volvió a descender para registrar a la fecha un total de 749.47 millones de metros cúbicos de agua, equivalente al 95.78 por ciento de llenado.

De acuerdo con datos del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), las precipitaciones durante el mes de noviembre en la Presa Valle de Bravo acumularon 53.5 milímetros, en la Presa El Bosque 30.08 milímetros, y en la Presa Villa Victoria 21.4 milímetros.

Sistema Cutzamala casi con lleno total Ernesto Méndez

En estos momentos, la Presa El Bosque, en Zitácuaro, Michoacán, reporta 98.81 por ciento de almacenamiento; la Presa Valle de Bravo, en el Estado de México, 98.71 por ciento y la Presa Villa Victoria, también en territorio mexiquense, 86.25 por ciento.

Excélsior dio a conocer que el pasado 31 de octubre, el Sistema Cutzamala había llegado a su máximo de la temporada con 95.76 por ciento de llenado, debido a que ésta es la fecha operativa que considera el OCAVM para dar por terminado el principal ciclo de captación y el inicio de la época de estiaje.

Sistema Cutzamala casi con lleno total Ernesto Méndez

Pero lluvias atípicas que se han presentado durante este mes en la región siguieron acumulando agua en el Sistema Cutzamala, para llegar hasta el 96.28 por ciento de almacenamiento, que es el segundo mejor nivel de la última década, sólo superado por el 97.4 por ciento de 2025.

Según las cifras oficiales, el descenso comenzó de nueva cuenta el 17 de noviembre debido a las extracciones para el consumo humano y el riego agrícola.

Debido a la bonanza por las precipitaciones, el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México mantiene el envío de más de 15 mil litros de agua por segundo a la Ciudad de México y el Estado de México.