Los Centros de Integración Juvenil (CIJ), Asociación Civil Mexicana, con 55 años de experiencia en promover la salud mental y la prevención de las adicciones, está a punto de abrir en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, la primera clínica especializada en mujeres que consumen drogas del país.

La presidenta del Patronato de los Centros de Integración Juvenil en Jalisco, Claudia Murguía Torres, dio a conocer que la Clínica Especial para Mujeres en Adicción es también pionera en América Latina por el trato exclusivo a este sector de la población, embarazadas y a sus hijos.

Indicó que las instalaciones están prácticamente terminadas y cuentan con área de urgencias para partos, unidad de hospitalización, rehabilitación y reinserción social para 60 mujeres, y entre 10 y 15 menores que podrán permanecer con sus madres.

Destacó que la clínica brindará atención a las mujeres con adicciones sin separarse de sus hijos, incluso a embarazadas cuando tengan a sus bebés con síndrome de abstinencia.

“Se les dará alimentos, atención médica, psicológica, capacitación laboral y educación, tanto a madres como a hijos, quienes también contarán con una amplia área de juegos”, subrayó.

Las mujeres podrá estar acompañadas de sus hijos CIJ

La también diputada local del PAN agregó que esta clínica dejará un precedente a nivel nacional y Latinoamérica, “porque no existe institución pública alguna en México que ofrezca atención tanto a madre como a hijos, que es precisamente el motivo por el cual las mujeres nunca siguen un tratamiento contra sus adicciones”.

Claudia Murguía Torres ha sido impulsora de la Clínica Especial para Mujeres en Adicción, gestionando gran parte de los 200 millones de pesos aproximados de inversión con el Gobierno de Jalisco.

Por este tipo de acciones, la abogada y política jalisciense, egresada de la Universidad de Guadalajara, con estudios de maestría en Administración Pública y formación especializada en Derecho Constitucional, Amparo, Planeación Estratégica y Desarrollo Humano, recibió hace unos días el reconocimiento de la Fundación Miguel Alemán como la Mujer del Año 2026.

El galardón establece que su trayectoria ha abierto caminos, transformado leyes y demostrado que el verdadero liderazgo consiste en defender las convicciones, y no acomodarse a las circunstancias.