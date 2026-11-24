La Comisión Local de Búsqueda de Personas de Nuevo León y el Grupo de Búsqueda Inmediata de la Fiscalía emitieron un reporte para solicitar el apoyo de la ciudadanía en la localización de Andrea Valentina Aguilar de la Cerda, de 19 años, quien fue vista por última vez en Galerías Valle Oriente de Monterrey, de Nuevo León.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, la joven desapareció el domingo 22 de noviembre de 2026 en dicho centro comercial, ubicado en el sector Valle del Mirador, en San Pedro Garza García.

Desde entonces, se solicita la colaboración de las personas que pudieron haberla visto o que cuenten con información que contribuya a conocer su paradero.

¿Cómo identificar a Andrea Valentina Aguilar?

Andrea Valentina Aguilar de la Cerda tiene 19 años y cuenta con características físicas específicas que pueden ayudar a reconocerla.

Según la ficha emitida por las autoridades, mide aproximadamente 1.68 metros de estatura, es de complexión robusta y tiene tez blanca. Entre sus características físicas también se señala que tiene cabello castaño claro y lacio, ojos verdes, nariz recta y boca mediana.

Además, cuenta con una seña particular importante para su identificación: presenta cicatrices lineales en la muñeca izquierda.

La ficha de búsqueda indica que no refiere padecimientos.

Andrea Valentina viste pantalón y camisa negra

Otro de los datos relevantes para identificar a la joven es la vestimenta que llevaba el día de su desaparición.

De acuerdo con el reporte de búsqueda, Andrea Valentina vestía:

Pantalón de mezclilla negro

Playera negra

Chamarra negra tipo cuero

Tenis Nike negros con blanco

Las autoridades solicitan considerar estos datos en caso de haber en los alrededores durante el domingo 22 de noviembre.

¿Tienes información sobre Andrea Valentina?

La Comisión Local de Búsqueda de Personas de Nuevo León solicitó a la ciudadanía comunicarse al 81 20 20 44 11 de inmediato si cuenta con información que ayude a localizar a la joven.