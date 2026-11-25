De acuerdo con datos del INEGI, México alcanzó 104.9 millones de usuarios de internet en 2025, sin embargo, esto sigue representando una desigualdad ya que solo el 38.1% utiliza computadora y 55.3% de los hogares no cuentan con estos equipos, una diferencia que puede limitar las oportunidades educativas y laborales de las nuevas generaciones.

Según el INEGI, mientras 88.9% de la población urbana utiliza internet, en las comunidades rurales la proporción desciende a 75.2%.

José Manuel Suárez, empresario y especialista en temas financieros vinculado a iniciativas de impacto social, destacó el hecho de que la falta de recursos sigue siendo una barrera que impide el desarrollo en comunidades rurales.

“Estamos formando a niñas, niños y jóvenes que crecen con un celular en la mano, pero no necesariamente con las herramientas para convertir esa conexión en conocimiento. Si no atendemos esta diferencia, la brecha digital de hoy puede convertirse en una brecha de oportunidades profesionales e ingresos en los próximos años”, enfatizó.

Por su parte, Fundación Dondé, es una institución de asistencia privada con más de 100 años de trayectoria, la cual impulsa programas dirigidos a fortalecer la formación de niñas, niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, bajo la premisa de que la educación es una herramienta fundamental para su desarrollo.

El principal objetivo de la fundación es contribuir a que más personas desarrollen conocimientos y capacidades que les permitan enfrentar los desafíos de su entorno.

Para Suárez Díaz, esta situación representa también un desafío económico. La transformación tecnológica está modificando las habilidades que requieren las empresas, mientras que las diferencias en el acceso a herramientas y capacitación pueden colocar en desventaja a quienes provienen de hogares con menores recursos.

“Las empresas necesitan talento preparado para una economía cada vez más tecnológica, pero no todos los jóvenes parten de las mismas condiciones. Invertir en formación digital no sólo puede mejorar sus oportunidades de empleo e ingresos; también es una decisión importante para fortalecer la competitividad y la productividad del país”, agregó.

Finalmente se destacó que en Fundacion Dondé se trabaja para contribuir al desarrollo educativo de las nuevas generaciones implica reconocer que las oportunidades no dependen únicamente del acceso a la escuela, sino también de las herramientas y capacidades que las personas pueden adquirir durante su formación.

Además, se trabaja en proyectos como el proyecto de Certificación para jóvenes talentosos, Star Future TI, a través del cual tres generaciones, con un total de 84 beneficiarios, se han especializado en tecnologías de la información y obtenido la certificación AWS Certified Cloud Practitioner. Aunque esta certificación no cuenta con validez oficial, los jóvenes reciben acompañamiento y participan en escenarios reales en las áreas de la Dirección de Tecnologías de la Información (DTI) de Fundación Dondé, en su sede de Mérida.

Proyectos como este buscan ampliar las posibilidades de formación de jóvenes que enfrentan barreras económicas para continuar sus estudios.