Un automovilista logró evadir un presunto intento de asalto sobre la carretera México-Tuxpan, en las inmediaciones del puente Las Jorobas, en el tramo que conecta a Huauchinango, Puebla, con Acaxochitlán, Hidalgo. El incidente quedó registrado por una cámara instalada en el vehículo de la víctima.

Reproducir Un video muestra el momento en el que un automovilista evade un intento de asalto sobre la carretera México-Tuxpan, a la altura del puente Las Jorobas

En el video se observa cómo los ocupantes de otro automóvil aparentemente intentan cerrarle el paso para obligarlo a detenerse. Para ello, atraviesan su unidad frente al vehículo que circulaba por la vialidad, en una aparente maniobra para impedirle continuar.

Ante la situación, el conductor realizó una maniobra evasiva y utilizó el carril de circulación contraria para esquivar el automóvil y alejarse del lugar. En el video también se aprecia que, mientras la víctima consigue escapar, algunos de los ocupantes del otro vehículo descienden de la unidad.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales, donde fueron difundidas como evidencia del presunto intento de robo ocurrido en esta zona limítrofe entre Hidalgo y Puebla.

Hasta el momento no existe información oficial sobre el incidente, tampoco se ha confirmado la presentación de alguna denuncia ni la identidad de las personas que aparecen en la grabación.