“Alito” Moreno presume foto con Los Reyes Magos y las redes “hacen los suyo”

El dirigente nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, publicó una foto en redes sociales donde aparece junto a los Reyes Magos: Melchor, Gaspar y Baltazar.

¿Adivinen a quiénes me encontré? ¡A los Reyes Magos!

Les conté que lo que más quieren las familias es vivir en paz, con trabajo y con futuro. Me dijeron que la mejor manera de salir adelante es si jalamos parejo, unidos y en equipo. ¡Así lo haremos!”, escribió ‘Alito’ en la red social X.

Enseguida, internautas respondieron a la publicación que el priista pudo haber sustraído parte del cargamento de los Magos de Oriente, en particular oro, incienso y mirra.

"Que se cuiden los reyes porque seguro @alitomorenoc les baja el oro, cuidado #ReyesMagos!!!”, advirtió Sarah Herdez en la plataforma X.

Jaime Carcaño agregó en la misma red social: “Ya vimos por qué faltaban juguetes”.

Luis Leyva insinuó que en la fotografía publicada por ‘Alito’ Moreno aparecían: “¿Baltazar y Va a asaltar?”

En la misma red social, Horacio Torres fue más lejos y respondió al líder priista: “Se les perdió el caballo, el elefante y el camello , que casualidad”.

En contraste, Elizabeth Espinosa se congratuló del mensaje de Alejandro Moreno Cárdenas: “Las familias mexicanas merecen un gobierno digno bien dicho @alitomorenoc”.

Actualmente, el senador Alejandro Moreno Cárdenas enfrenta un juicio de desafuero en la Cámara de Diputados, acusado de corrupción cuando fue gobernador de Campeche.

Cámara de Diputados revisará evidencia en desafuero

En noviembre pasado, el presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Hugo Eric Flores Cervantes, informó que el órgano legislativo recibirá a funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes acudirán a entregar documentación complementaria relacionada con la solicitud de desafuero presentada en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

El diputado explicó que esta reunión surge a petición de la propia Fiscalía, luego de que la Sección Instructora solicitara información adicional para continuar con el análisis del expediente.

Vienen funcionarios de la Fiscalía… ellos pidieron la cita, a raíz de esta documentación que nosotros estamos solicitando”, detalló.

Flores Cervantes aclaró que no se trata de una audiencia formal, sino de una reunión técnica para dar respuesta a un cuestionario que el órgano legislativo envió a la FGR.

Esto es una reunión donde vienen a dar respuesta a un cuestionario que nosotros les enviamos”, dijo.

Niega uso político del proceso

El presidente de la Sección Instructora rechazó versiones que señalan un posible uso político del caso o que se esté retrasando deliberadamente el procedimiento contra el dirigente priista.

No, no, la verdad es que yo siempre lo comenté: me voy a conducir absolutamente apegado a derecho… no podría ser de otra manera; eso es valoración política”, añadió.

Precisó que el ritmo del procedimiento dependerá del contenido de la nueva información que entregue la Fiscalía, pues a partir de ésta se podrá determinar si existen las condiciones para emitir un dictamen.

Todo depende de esta información. Yo diría que en teoría sí, o ese es nuestro propósito”, explicó.

Flores Cervantes adelantó que, una vez recibidos y revisados los documentos, la Sección Instructora será convocada a sesión la próxima semana para valorar los avances del caso.

A partir de esa información la tenemos que revisar, valorar. Y la intención es ya citarle a la brevedad a la instructora”, dijo.

El legislador aclaró que no existen notificaciones formales dirigidas a Alejandro Moreno, ya que el procedimiento aún no ha sido iniciado oficialmente, en tanto la Sección Instructora no cuente con todos los elementos solicitados.

No hay notificación porque todavía no está ni iniciado. Una vez que se inicie, bueno, pues ya hay notificaciones legales y formales”

Reiteró que la solicitud de desafuero sigue vigente, y que no hay indicios de que la Fiscalía la haya retirado. “No se pierde, son solicitudes abiertas. La única manera es que la retirara la Fiscalía, y yo no tengo noticias de una situación como esa”, sostuvo.