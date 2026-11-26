El sistema de salud de Nuevo León amplió su cobertura al pasar de 85 por ciento en 2020 a 93.2 por ciento de la población con afiliación o reconocimiento de servicios médicos, lo que posiciona la esperanza de vida en la entidad en 78.1 años, cifra superior a la media nacional de 75.9 años.

Mediante la estrategia Ayudamos a Cuidar Tu Salud, el gobierno encabezado por Samuel Alejandro García Sepúlveda atiende actualmente a 1.33 millones de personas a través de 12 coberturas y ejes de atención enfocados en enfermedades de alto impacto y distintas etapas de la vida, como cáncer infantil, cáncer de mama, Código Infarto, salud mental, atención materno-fetal, primera infancia y adulto mayor.

Impacto en indicadores de mortalidad

La ampliación de los servicios médicos gratuitos se refleja en la disminución de tasas de mortalidad en el estado:

Mortalidad materna: Bajó 64 por ciento, pasando de una razón de 55.1 a 19.6.

Bajó 64 por ciento, pasando de una razón de 55.1 a 19.6. Cáncer infantil: Descendió más de 50 por ciento (de 5.23 en 2020 a 2.4 en 2025 por cada 100 mil menores de 18 años), con más de 650 pacientes atendidos.

Descendió más de 50 por ciento (de 5.23 en 2020 a 2.4 en 2025 por cada 100 mil menores de 18 años), con más de 650 pacientes atendidos. Infarto: Se redujo 48 por ciento, al pasar de 31 a 15.9 por cada 100 mil habitantes.

Se redujo 48 por ciento, al pasar de 31 a 15.9 por cada 100 mil habitantes. Cáncer de mama: Disminuyó 13 por ciento (de 27.9 a 24.4 por cada 100 mil mujeres mayores de 25 años), beneficiando a más de 2 mil pacientes.

Para beneficiarias sin seguridad social, como Verónica Torres, madre de tres hijos diagnosticada con cáncer de mama en etapa II y atendida en la UNEME Dedicam, la cobertura garantizó medicamentos, quimioterapias y cirugía sin costo hasta lograr su remisión.

Atención integral y nueva infraestructura

En materia preventiva y especializada, el estado contabiliza más de 70 mil visitas domiciliarias a 52 mil mujeres y recién nacidos, así como la entrega de implantes cocleares y aparatos auditivos a más de 80 niñas y niños. En salud mental, se otorgaron más de 100 mil consultas de primer contacto y 85 mil de alta especialidad mediante el Hospital de Especialidades en Salud Mental y los centros CAISMA Norte y Sur.

Asimismo, la red médica sumó nuevas unidades como CESSA San Pedro, CAPASITS Apodaca, UNEME Allende y la Unidad de Salud Integral para Personas Trans, además de rehabilitaciones en el Hospital Metropolitano y el Hospital General de Galeana, y obras en curso en General Terán y Salinas Victoria.

Como obra insignia de la administración, el nuevo Hospital Infantil de Nuevo León reporta un avance del 55 por ciento. El proyecto, reconocido internacionalmente por LatinFinance, busca concentrar todas las especialidades pediátricas para consolidar la capacidad de atención pública en el estado.