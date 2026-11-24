Un grupo de hombres armados protagonizó una toma de rehenes en Cartagena, Colombia, luego de que su intento por asaltar un camión de valores se viera frustrado por la rápida intervención policial. Al verse acorralados, los delincuentes ingresaron al local de un supermercado y retuvieron a 30 personas, entre clientes y empleados del establecimiento.

Hasta el momento, las autoridades han confirmado la liberación de cinco personas, mientras se mantiene un cerco de seguridad de alto nivel en la zona para rescatar con vida al resto de los ciudadanos.

Elementos tácticos y fuerzas especiales del Ejército se movilizan en las inmediaciones del establecimiento para asegurar la liberación de los rehenes. Reuters

El incidente se registró en un supermercado ubicado en el sector de La Castellana. Según los reportes preliminares, el objetivo original de los encapuchados era despojar del dinero a los custodios que acudían a recoger los recursos obtenidos del día anterior.

Sin embargo, el personal de seguridad encargado de las cámaras de videovigilancia detectó la presencia de los asaltantes y activó los botones de pánico, lo que alertó de inmediato a las autoridades.

Al llegar las unidades policiales al lugar, los sujetos armados buscaron refugio dentro del local comercial y tomaron como rehenes a quienes se encontraban en ese momento en el interior.

Trascendió que el grupo de ladrones exigió a las autoridades una fuerte cantidad de dinero, dos camionetas blindadas y una ruta segura de escape para liberar al resto de los rehenes.

En las inmediaciones del establecimiento se mantiene un fuerte operativo de seguridad que integra unidades especializadas, francotiradores y apoyo aéreo. Sin embargo, la prioridad absoluta de las autoridades es evitar un intercambio de disparos que ponga en peligro a las personas que están secuestradas.

Un agente de la Policía de Colombia asiste y escolta a una mujer a su salida del recinto comercial en medio del operativo de rescate. Reuters

“Hemos desplegado nuestras capacidades operativas y especializadas para lograr una solución segura, privilegiando en todo momento la protección de la vida y la integridad de las personas”, informó la Policía Nacional de Colombia e hizo un llamado a la ciudadanía para mantener la calma y acatar las indicaciones oficiales.

El presidente de Colombia, Abellardo de la Espriella, se pronunció sobre la crisis en Cartagena y calificó a los responsables como “delincuentes comunes” a quienes, ante la pronta reacción policial, “no les quedó de otra” que atrincherarse en el comercio.

El mandatario envió un mensaje de respaldo a las familias afectadas y aseguró que las fuerzas del orden lograrán resolver la situación con éxito:

Unidades motorizadas de la Policía de Colombia mantienen acordonada la zona en el sector de La Castellana tras el reporte de personas retenidas en un supermercado. Reuters

"Ya están todas las capacidades de las distintas fuerzas, de nuestra fuerza pública con grupos especiales allí. Eso va a salir bien para los secuestrados, no estoy tan seguro que salga bien para los bandidos, pero estamos ahí atendiendo la situación.

"Las fuerzas especiales del Ejército, de la policía, estamos haciendo lo que hay que hacer y le garantizo al pueblo colombiano que vamos a liberar a esas personas", puntualizó.