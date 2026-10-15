León XIV “pasó bien” su segunda noche tras cirugía por tumor maligno en el pulmón

El papa León XIV pasó bien la noche y desayunó en el hospital de Roma donde fue operado de un tumor maligno en el pulmón, informó este jueves el Vaticano, al dar a conocer nuevos detalles sobre la evolución del pontífice tras la intervención quirúrgica.

El martes, el líder de los mil 400 millones de católicos en el mundo, de 71 años, fue sometido a una operación en el hospital Gemelli, donde los médicos le extirparon un nódulo pulmonar que resultó ser un tumor maligno, de acuerdo con la información difundida por la Santa Sede.

El papa ha pasado bien la noche en el hospital. Se ha levantado y ha desayunado", indicó el Vaticano en un breve comunicado publicado en Telegram, en el que informó sobre el estado del pontífice durante su estancia hospitalaria.

Foto: AFP.

¿Cómo evoluciona el papa León XIV tras la cirugía?

Un día después de la operación, el miércoles, los médicos reportaron resultados favorables en los primeros estudios realizados al pontífice. Según la información proporcionada por el Vaticano, los análisis de sangre y la radiografía de tórax posteriores a la intervención mostraron una evolución posoperatoria normal.

Sin embargo, todavía se realizan pruebas adicionales para determinar si el cáncer se ha propagado a otras partes del organismo. Estos estudios permitirán a los especialistas establecer el estadio exacto de la enfermedad y definir los posibles tratamientos que podría necesitar el papa León XIV.

De acuerdo con los especialistas, el pronóstico es favorable debido a que durante la cirugía le extirparon todo el lóbulo inferior del pulmón derecho. No obstante, los resultados de los exámenes adicionales serán importantes para conocer con mayor precisión el alcance de la enfermedad y las medidas médicas que podrían seguir.

Una fuente del Vaticano también informó que el pontífice incluso ofició una misa el miércoles, en una sala habilitada en la décima planta del hospital Gemelli, donde permanece internado para recuperarse de la intervención.

Vaticano cancela audiencias y prevé una semana de recuperación

Antes de la operación, el Vaticano estimó que la recuperación del papa duraría una semana. Como parte de las medidas previstas durante este periodo, la Santa Sede canceló todas sus audiencias hasta el próximo 20 de octubre, mientras continúa la recuperación del pontífice.

El diagnóstico también genera dudas sobre la realización del viaje programado del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú. En este último país, León XIV trabajó como misionero durante dos décadas y obtuvo la nacionalidad.

Donald Trump desea pronta recuperación al pontífice

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha sido muy crítico con el papa por sus opiniones en contra de la guerra en Irán, fue el último dirigente en expresar sus deseos de recuperación, el miércoles.

"Tener cáncer siempre es algo grave, pero el pronóstico parece bueno", declaró Trump después de un mitin en Arizona. "Solo quiero desearle lo mejor. Que se recupere pronto", añadió el mandatario estadounidense.

Con información de AFP.

*mcam