Varios sectores de Grecia, principalmente del ámbito público, iniciaron este miércoles una huelga de 24 horas para exigir incrementos salariales y acciones que permitan hacer frente al alto costo de vida que afecta a la población.

La jornada contempla manifestaciones en distintas partes del país, convocadas por organizaciones sindicales como la Confederación de Sindicatos del Sector Público (ADEDY), que demanda aumentos sustanciales en los sueldos para recuperar el poder adquisitivo perdido.

En un comunicado, la organización expresó su rechazo a las condiciones económicas y laborales que enfrentan los trabajadores.

No nos resignamos al alto costo de vida, a los salarios congelados, a la precariedad energética ni a la dramática situación de los servicios públicos de salud y educación", señaló.

ADEDY consideró que la movilización representa un avance en la lucha colectiva por salarios dignos, mejores condiciones laborales y servicios públicos sólidos.

Huelga en Grecia afecta transporte y vuelos

El paro también provocó afectaciones en los servicios de transporte de todo el país. En Atenas, el metro suspendió actividades durante las primeras horas de la mañana y tiene previsto detener nuevamente sus operaciones a partir de las 18:00 horas locales (16:00 GMT).

Las interrupciones también alcanzan a las líneas de trenes suburbanos, mientras que todos los ferris y buques permanecerán atracados durante 24 horas, como parte de la jornada de protesta.

A estas afectaciones se suma la suspensión de vuelos en 15 aeropuertos regionales, debido al paro del personal de telecomunicaciones responsable de los servicios de información aérea.

Inflación y bajos salarios presionan a los trabajadores

La movilización ocurre en un contexto en el que Grecia mantiene perspectivas de crecimiento económico. La Comisión Europea estima que el país registrará una expansión de 1.8% este año, por encima del 1.1% previsto para el conjunto de la zona del euro.

Sin embargo, este crecimiento no se refleja necesariamente en los ingresos de los trabajadores. Aunque el salario mínimo ha aumentado durante los últimos años, actualmente se ubica en 968 euros brutos mensuales, equivalentes a unos mil 60 dólares.

A esta situación se suma el encarecimiento de los bienes raíces y el repunte de la inflación, que alcanzó 5.7% interanual en octubre, de acuerdo con cifras oficiales.

Estos factores mantienen la presión sobre los hogares griegos y forman parte de las demandas que llevaron a distintos sectores a sumarse a la huelga nacional.

Con información de AFP.