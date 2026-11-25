Los servicios ferroviarios de Eurostar entre Francia y Reino Unido registraron importantes afectaciones este miércoles debido a una huelga inesperada de parte de sus trabajadores, que provocó la cancelación de varios trenes y retrasos en distintas conexiones internacionales.

La operadora confirmó que las interrupciones afectan los recorridos en ambos sentidos entre París y Londres. La situación se dio a conocer después de que un usuario preguntara por las cancelaciones en redes sociales.

Las cancelaciones de hoy se deben a una huelga inesperada", escribió Eurostar en X en respuesta a un usuario, añadiendo que los servicios se veían afectados "en ambos sentidos" entre París y Londres."Pedimos a los clientes cuyo tren ha sido cancelado que no se dirijan a la estación, ya que no podrán viajar", señaló Eurostar en un comunicado enviado a la AFP.

A través de un comunicado enviado a la AFP, Eurostar advirtió a los pasajeros que no intentaran trasladarse a las estaciones si su servicio había sido suspendido, pues no podrían realizar el viaje programado.

La compañía también informó que los usuarios perjudicados por las cancelaciones tienen la posibilidad de reservar nuevamente para otra fecha o recibir un reembolso completo. Asimismo, ofreció disculpas por las molestias ocasionadas por las alteraciones en la circulación.

¿Qué trenes de Eurostar fueron cancelados por la huelga?

De los siete servicios ferroviarios suspendidos durante la jornada, seis corresponden a la conexión entre París-Gare du Nord y Londres-St Pancras. Tres de ellos tenían como destino la capital británica y los otros tres realizarían el recorrido en dirección contraria.

El séptimo tren cancelado debía cubrir la ruta entre Bruselas-Midi y Londres. A estas suspensiones se sumaron retrasos en otros servicios, incluido uno procedente de Ámsterdam que tenía como destino la capital de Reino Unido.

La movilización comenzó sin previo aviso y alcanzó a parte de la plantilla de Eurostar. La empresa reconoció que la circulación presentaba alteraciones importantes en ambos sentidos del canal de la Mancha, aunque no ofreció una estimación sobre cuánto tiempo podrían mantenerse las afectaciones ni cuándo se restablecería la normalidad.

Huelga de Eurostar coincide con negociaciones salariales

Hasta el momento, la operadora no ha dado a conocer cuáles son las demandas específicas de los trabajadores que participaron en la protesta. Sin embargo, el conflicto laboral coincide con negociaciones salariales entre los sindicatos y la compañía ferroviaria.

Ante esta situación, Eurostar pidió a las organizaciones sindicales mantener las conversaciones directamente con la empresa y manifestó que continúa abierta a un "diálogo constructivo".

La principal ruta de Eurostar conecta París con Londres mediante el túnel del Canal de la Mancha, inaugurado en noviembre de 1994. La compañía también opera servicios ferroviarios hacia Bélgica, Países Bajos y Alemania, algunos de los cuales registraron retrasos durante la mañana de este miércoles.

Con información de AFP.