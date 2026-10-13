Piden renuncia de la embajadora de EU en Grecia; revelan mensajes de extorsión a cambio de “favores”

La Casa Blanca solicitó la renuncia de la embajadora de Estados Unidos en Grecia, Kimberly Guilfoyle, en medio de una investigación por presunta mala conducta que actualmente realiza la Oficina del Inspector General del Departamento de Estado.

La información fue confirmada por la portavoz de la Casa Blanca, Katie Zacharia, durante su primera conferencia de prensa oficial.

“Le hemos pedido a la embajadora Guilfoyle que renuncie”, declaró la funcionaria, quien añadió que la diplomática había sido una colaboradora importante para la administración estadounidense.

Hasta ahora no ha quedado claro si Guilfoyle aceptó formalmente la solicitud de dimisión.

La investigación en contra de la funcionaria inició después de que The Wall Street Journal difundiera acusaciones relacionadas con la conducta de Guilfoyle durante su gestión diplomática en Atenas. Según los reportes, la entonces embajadora habría presumido vínculos con empresarios griegos que, supuestamente, financiaban viajes y actividades de lujo.

NBC News informó además que la Oficina del Inspector General investiga tanto a Guilfoyle como a la embajada estadounidense en Grecia.

La que fue una de las figuras mediáticas más importantes de la campaña de Donald Trump ha negado públicamente haber cometido irregularidades. Sus abogados sostienen que siguió las normas y lineamientos establecidos por el Departamento de Estado durante su gestión.

Acusan presunto intercambio de favores

La controversia se intensificó después de que el empresario y donante republicano Eric Deters afirmara que Guilfoyle le solicitó ayuda para cubrir una deuda pendiente de 100 mil dólares en una tarjeta American Express antes de su audiencia de confirmación en el Senado en 2025.

Deters aseguró que le ofreció facilitar acceso a altos funcionarios del gobierno estadounidense a cambio del apoyo económico. Además, presentó mensajes que, según afirmó, muestran conversaciones relacionadas con esa solicitud.

El empresario señaló que nunca realizó el pago solicitado.

Por su parte, los abogados de Guilfoyle sostienen que era Deters quien le debía dinero por presentaciones y conferencias previas, una versión que el empresario rechaza.