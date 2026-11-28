La relatora especial de Naciones Unidas (ONU) para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, finalmente abandonó el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría de Costa Rica, donde permaneció desde el jueves luego de que las autoridades le impidieran ingresar al país bajo el argumento de presuntos motivos de seguridad nacional.

"Estoy fuera del aeropuerto. Por fin", anunció Albanese mediante un breve mensaje publicado en sus redes sociales, donde también agradeció a las personas que la ayudaron durante las horas que permaneció en la terminal aérea.

"Gracias a todas y todos los que me brindaron su ayuda", agregó la representante de Naciones Unidas tras conseguir salir de las instalaciones aeroportuarias.

Personas afuera del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, donde se le negó la entrada a Costa Rica a la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese. Foto: Reuters.

Orden judicial permitió la salida de Francesca Albanese

La salida de la relatora ocurrió después de que las autoridades judiciales de Costa Rica ordenaran, mediante una medida cautelar urgente emitida este viernes, que se le permitiera abandonar el aeropuerto y trasladarse a un hotel cercano para descansar mientras se resolvía su situación.

La disposición fue emitida por Anamari Garro Vargas, magistrada de la Sala Constitucional, quien instruyó a las autoridades migratorias a facilitar el traslado de Albanese.

Sin embargo, la representante de la ONU denunció que, pese a la resolución judicial, todavía no recibía autorización para salir del aeropuerto. Ante la negativa de la policía migratoria, incluso cuestionó públicamente si se encontraba detenida.

Impactante. La Corte Constitucional de Costa Rica ha ordenado que me dejen salir para ir a un hotel y descansar y la policía de inmigración no me lo permite. ¿Estoy detenida? Ayuda", expresó Albanese en sus redes sociales.

La resolución establecía que Migración debía permitir su traslado una vez que la aerolínea presentara la solicitud correspondiente. El objetivo era que la relatora pudiera permanecer en el hotel hasta el momento de abandonar Costa Rica.

Garantizan asistencia y regreso al aeropuerto

En su resolución, la magistrada también exigió que se respetaran las garantías de Albanese, entre ellas el contacto con sus representantes legales y el acceso a comida, agua y asistencia médica, en caso de requerirla.

Asimismo, ordenó a las autoridades confirmar los detalles de su vuelo con destino a México y coordinar su posterior regreso al aeropuerto para que pudiera abandonar el país.

Antes de conseguir salir de la terminal, Francesca Albanese acusó a las autoridades costarricenses de formular señalamientos "falsos" en su contra y de justificar la prohibición de entrada con el argumento de una supuesta amenaza para la seguridad nacional.

La relatora había viajado a Costa Rica para recibir personalmente el doctorado honoris causa otorgado por la Universidad de Costa Rica.

Con información de DPA.