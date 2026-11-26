Veruschka, una de las modelos más reconocidas de las décadas de 1960 y 1970, murió el pasado 24 de noviembre, a los 87 años, en Berlín, Alemania. Sin embargo, su nombre se ha puesto en tendencia hasta este jueves 26, generando curiosidad sobre su vida, trayectoria y legado en la moda.

El fallecimiento de Veruschka marca el adiós a una de las figuras que transformaron la industria de la moda y que, gracias a su belleza y personalidad frente a la cámara, fue considerada “la mujer más bella del mundo”.

Su nombre quedó ligado a las grandes revistas de moda y a fotógrafos de la talla de Richard Avedon, Irving Penn y Helmut Newton. Sin embargo, detrás de aquella imagen sofisticada y enigmática había una mujer con una historia marcada por la tragedia familiar, el éxito internacional y una profunda vocación artística.

¿Quién era Veruschka y cuál era su verdadero nombre?

Veruschka murió a los 87 años. Cinematic

Veruschka era el nombre artístico de Vera Gottliebe Anna Gräfin von Lehndorff-Steinort, quien nació el 14 de mayo de 1939 en Königsberg, Prusia Oriental, territorio que actualmente pertenece a Kaliningrado, Rusia.

Provenía de una familia aristocrática alemana y su infancia estuvo marcada por la Segunda Guerra Mundial. Su padre, Heinrich von Lehndorff-Steinort, participó en la resistencia contra Adolf Hitler y estuvo involucrado en el atentado del 20 de julio de 1944, cuyo objetivo era asesinar al dictador alemán.

Tras el fracaso de la conspiración, fue arrestado y ejecutado en septiembre de ese año. Su madre también fue detenida y Veruschka, junto con sus hermanas, fue separada de su familia durante un periodo.

Aquella experiencia marcó profundamente su vida. Antes de alcanzar la fama, se interesó por el arte y estudió disciplinas relacionadas con el diseño y la expresión visual, una inclinación que posteriormente tendría un papel importante en su carrera.

¿Cómo se convirtió en una de las modelos más famosas del mundo?

Su camino hacia la fama comenzó en 1959, cuando fue descubierta por el fotógrafo Ugo Mulas mientras se encontraba en Florencia, Italia.

Su apariencia rompía con los cánones de belleza predominantes de la época. Con más de 1.80 metros de estatura, piernas largas, pómulos pronunciados y una mirada intensa, Veruschka tenía una presencia que destacaba inmediatamente frente a la cámara.

Adoptó su nombre artístico y, después de trasladarse a Nueva York en 1964, comenzó a consolidarse como una de las modelos más solicitadas de la industria internacional.

Uno de los momentos decisivos de su trayectoria fue su colaboración con el fotógrafo estadounidense Richard Avedon, quien encontró en ella una capacidad extraordinaria para transmitir emociones y transformar cada sesión en una propuesta visual.

Avedon llegó a describirla como “la mujer más bella del mundo”, una frase que contribuyó a alimentar su leyenda dentro de la industria de la moda.

Durante los años sesenta, Veruschka protagonizó numerosas editoriales y portadas de Vogue, además de trabajar con fotógrafos como Irving Penn, Helmut Newton, Horst P. Horst y Franco Rubartelli.

Su imagen sofisticada y poco convencional ayudó a transformar el concepto de modelo, que comenzó a adquirir mayor protagonismo como figura cultural y artística.

Veruschka también fue actriz y artista

Veruschka murió a los 87 años. CPC

Su talento no se limitó a las pasarelas y las sesiones fotográficas. En 1966 participó en Blow-Up, película del director italiano Michelangelo Antonioni, considerada una de las producciones más representativas del cine de los años sesenta.

En la cinta interpretó una versión de sí misma y protagonizó una memorable escena junto al actor David Hemmings. Su aparición contribuyó a consolidar su reconocimiento más allá del mundo de la moda.

También participó en otras producciones, entre ellas Dorian Gray (1984) y Casino Royale (2006), donde interpretó a la condesa von Wallenstein.

Su retiro de las pasarelas

Durante la década de 1970 comenzó a distanciarse de la industria de la moda porque no quería que su identidad dependiera exclusivamente de su apariencia física.

En colaboración con el artista Holger Trülzsch desarrolló proyectos de fotografía experimental y arte corporal. Utilizaba su cuerpo como lienzo y, mediante pintura y técnicas de camuflaje, conseguía integrarse visualmente con elementos de la naturaleza, como piedras, árboles y paisajes.

Estos trabajos demostraron su interés por explorar la identidad, la percepción y los límites de la expresión artística.

Además, en 1971 participó en una campaña de la revista alemana Stern junto con otras 27 mujeres para exigir una reforma de las leyes sobre el aborto en Alemania Occidental, mostrando una faceta comprometida con los derechos de las mujeres.

Nunca se casó ni tuvo hijos

Veruschka murió a los 87 años. Ralph Metzger

A pesar de su reconocimiento internacional, Veruschka mantuvo su vida sentimental lejos de la exposición pública.

Una de sus relaciones más conocidas fue con el fotógrafo italiano Franco Rubartelli, con quien compartió una etapa sentimental y una importante colaboración profesional que dio lugar a algunas de sus fotografías más emblemáticas.

Nunca se casó ni tuvo hijos. Prefirió mantener su independencia y concentrarse en sus proyectos artísticos.

Después de vivir durante varios años fuera de Alemania, especialmente en Nueva York, regresó a su país natal en 2005 y se estableció en Berlín.

Aunque se mantuvo alejada de la exposición mediática, tuvo algunas apariciones destacadas en la industria de la moda. En 2011, por ejemplo, volvió a desfilar para el diseñador Giles Deacon a los 71 años.

¿De qué murió Veruschka a los 87 años?

La noticia de la muerte de Veruschka comenzó a difundirse internacionalmente durante los días 25 y 26 de noviembre, aunque ella falleció el día 24.

Los primeros reportes sobre su muerte no precisaron oficialmente la causa del fallecimiento.

Su partida representa el final de una vida extraordinaria, marcada por una trayectoria que trascendió las tendencias y los estándares de belleza de su época.