La amistad entre Israel Jaitovich y Eugenio Derbez quedó en el pasado luego de una serie de diferencias que, con el paso del tiempo, terminaron por separarlos. Aunque durante años mantuvieron una relación cercana, compartieron celebraciones familiares y hasta proyectos profesionales, hoy prácticamente no existe comunicación entre ellos.

Sobre ello, Jaitovich decidió recientemente romper el silencio y explicar qué habría provocado el distanciamiento.

Durante una entrevista para el programa Todo para la mujer, conducido por Maxine Woodside, el comediante recordó algunos de los momentos que compartió con Derbez y reveló que un desacuerdo relacionado con un equipo de carreras automovilísticas habría sido uno de los principales motivos del conflicto.

¿Por qué se distanciaron Israel Jaitovich y Eugenio Derbez?

Israel Jaitovich revela por qué se distanció de Eugenio Derbez. @israeljaitovichoficial

Israel Jaitovich recordó que su relación con Eugenio Derbez iba mucho más allá del ámbito profesional. Durante varios años fueron grandes amigos, al grado de compartir fechas especiales como Navidad y Año Nuevo.

El conductor también contó que tenía acceso a la oficina de Derbez y que convivió de cerca con su equipo de trabajo, por lo que llegó a conocer diferentes aspectos de su carrera y personalidad.

Sin embargo, las cosas cambiaron cuando ambos comenzaron a tener diferencias relacionadas con un proyecto empresarial que compartían: un equipo de carreras automovilísticas.

De acuerdo con el relato de Jaitovich, él y Eugenio fueron socios de una escudería durante aproximadamente tres o cuatro años. No obstante, la dinámica cambió cuando el protagonista de “No se aceptan devoluciones” se trasladó a Estados Unidos para desarrollar su carrera con presentaciones de comedia.

A partir de entonces, Derbez comenzó a alejarse de las actividades relacionadas con el automovilismo. Israel considera que esta situación pudo generar un malentendido, pues su antiguo amigo habría interpretado que ya no querían que formara parte del proyecto.

Al recordar lo sucedido, Jaitovich explicó que posiblemente Eugenio se sintió desplazado o pensó que él ya no quería tenerlo como socio.

Otro de los detalles que llamó la atención durante la entrevista fue la revelación de un correo electrónico que Eugenio Derbez le habría enviado a Israel durante las celebraciones de Año Nuevo.

Según contó el comediante, el mensaje era bastante extenso y en él su entonces amigo le expresaba diferentes inconformidades.

Ante aquella situación, Jaitovich aseguró que su intención era resolver las diferencias hablando directamente con él. Incluso recordó que su respuesta fue proponerle que se reunieran para aclarar lo sucedido.

Sin embargo, aparentemente no consiguieron llegar a un acuerdo y la relación continuó deteriorándose.

Eugenio Derbez decidió terminar la amistad

Israel Jaitovich revela por qué se distanció de Eugenio Derbez. @ederbez

Durante la conversación, Israel también fue cuestionado sobre quién había decidido poner fin a la relación. Su respuesta fue directa considerando que fue Eugenio quien decidió alejarse definitivamente.

El conductor aseguró que, aunque han pasado varios años desde aquel episodio, no lograron recuperar la cercanía que alguna vez tuvieron.

También reconoció que actualmente, cuando llegan a coincidir, Derbez lo saluda y mantiene un trato educado, aunque ya no existe la confianza de antes.

Jaitovich incluso describió a su antiguo amigo como una persona que, desde su perspectiva, puede guardar resentimientos durante mucho tiempo.

Israel Jaitovich habla de los hijos de Eugenio Derbez

Durante la misma entrevista, el comediante también hizo comentarios sobre la familia Derbez y las oportunidades que representa crecer dentro de una familia conocida en el medio artístico.

Incluso expresó que le habría gustado ser hijo de Eugenio, pues considera que tener un apellido reconocido puede abrir puertas y facilitar el comienzo de una carrera en el espectáculo.

Pues a mí me hubiera encantado ser hijo de Derbez. Yo creo que a todos nosotros nos hubiera encantado ser hijos de Derbez, porque ya traes un motion ahí, un empuje que te va a ayudar muchísimo”, expresó.

Sin embargo, también reconoció que los hijos del actor han desarrollado sus propios caminos profesionales y que la fama familiar implica una mayor exposición pública.