Historias en la piel es el nombre de la nueva serie con la que Tubi busca conquistar al público mexicano y latinoamericano. La producción, protagonizada por Anette Michel y Dagoberto Tamez, explorará las experiencias, los recuerdos y hasta los secretos que pueden esconderse detrás de un tatuaje.

Con esta producción, la plataforma de streaming gratuita dará un paso importante en su apuesta por el contenido original en español, con una propuesta que combinará el drama, el humor y situaciones con las que más de uno podría identificarse.

¿De qué trata ‘Historias en la piel’, la primera serie original en español de Tubi?

Un estudio de tatuajes será el punto de encuentro de diferentes personajes en Historias en la piel, una serie de 20 episodios que parte de una idea sencilla: cada diseño que alguien decide llevar para siempre en su cuerpo tiene una historia que merece ser contada.

De acuerdo a un comunicado compartido por Tubi, a diferencia de otras producciones en las que una misma trama se desarrolla a lo largo de toda una temporada, esta serie tendrá un formato antológico. Es decir, en cada capítulo los espectadores conocerán a nuevos personajes y descubrirán las razones que los llevaron a querer hacerse un tatuaje.

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Las historias estarán inspiradas en experiencias reales y abordarán temas como el amor, la pérdida de un ser querido, la enfermedad, la familia, la identidad, la reconciliación y las segundas oportunidades.

De esta manera, los tatuajes serán mucho más que dibujos sobre la piel, pues servirán como punto de partida para conocer las experiencias de personas que buscan recordar, celebrar o dejar atrás algún momento de sus vidas.

David Salmon, vicepresidente ejecutivo y director general internacional de Tubi, destacó la importancia de esta producción para la plataforma.

“Lanzar la primera serie original en español de Tubi en México y en toda América Latina es un hito importante y un claro reflejo de nuestra creciente inversión en historias locales”, afirmó.

Anette Michel y Dagoberto Tamez protagonizarán Historias en la piel

Aunque cada episodio presentará una historia diferente, habrá dos personajes que acompañarán al público durante toda la serie: Sebastián y Tita, interpretados por Dagoberto Tamez y Anette Michel, respectivamente.

Sebastián será una especie de amigo y confidente para quienes lleguen al estudio. Su papel consistirá en escuchar a los clientes y ayudarlos a descubrir el verdadero significado de aquello que quieren plasmar en su piel.

Por otro lado, Tita será una mujer optimista y comprensiva que aportará una visión maternal a las historias. Su sentido del humor también ayudará a equilibrar los momentos dramáticos que se vivirán dentro del establecimiento.

Anette Michel, actriz IG: anettemicheltv

Pepe Bastón está detrás de la primera serie original en español de Tubi

La realización de Historias en la piel está a cargo de Elefantec Global, la casa productora fundada por José Bastón, mejor conocido como Pepe Bastón.

La serie fue creada por Luis Mariani, quien también es el guionista principal del proyecto, mientras que Héctor Rodríguez, director de producciones como Llamando a un ángel y Las Karnachas, será el encargado de llevar estas historias a la pantalla.

¿Cuándo se estrena Historias en la piel y dónde verla?

La producción protagonizada por Anette Michel y Dagoberto Tamez llegará a principios de 2027 y estará disponible en exclusiva a través de Tubi en México, otros países de América Latina y Estados Unidos.

Lo mejor es que, al tratarse de una plataforma de streaming gratuita, los espectadores podrán disfrutar de la serie sin necesidad de pagar una suscripción mensual.

Por ahora, Tubi no ha dado a conocer la fecha exacta del estreno ni ha confirmado si los 20 episodios estarán disponibles desde el primer día o se lanzarán de manera gradual.