Caifanes dará concierto por el EZLN en CDMX para apoyar a madres buscadoras; aquí los detalles

Caifanes formará parte de un concierto con causa en la Ciudad de México, cuyo propósito es reunir fondos para apoyar el traslado de una delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a la capital y facilitar su encuentro con colectivos de madres y familias buscadoras.

Caifanes Daniel Betanzos

La presentación, titulada Concierto por un abrazo, contará con la participación de varios músicos y artistas que se sumaron a esta iniciativa. A diferencia de las primeras versiones que circularon sobre el evento, la información más reciente confirma que será necesario adquirir boletos para ingresar.

El anuncio fue difundido por el actor Diego Luna a través de Instagram, donde compartió un mensaje que invita a colaborar con esta causa y respaldar la reunión entre representantes zapatistas y personas que buscan a sus familiares desaparecidos.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Caifanes?

El evento está programado para el miércoles 18 de noviembre de 2026, a las 20:30 horas, en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.

De acuerdo con la información publicada, los boletos comenzarán a venderse el 23 de octubre a través de Ticketmaster. Hasta el momento, no se han dado a conocer los precios de las entradas ni las localidades disponibles.

El recinto se encuentra en Independencia 90, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, y será el escenario de esta presentación musical con la que se busca respaldar el viaje de la delegación zapatista.

Caifanes Foto: Cuartoscuro.com

¿Qué artistas acompañarán a Caifanes en el evento?

Además de Caifanes, el cartel incluye a Vivir Quintana, Ely Guerra, Kevin Kaarl y Meme del Real. También se contempla la participación de un contingente de músicos jaraneros.

La reunión de estos exponentes de distintas propuestas musicales dará forma a una presentación colectiva que busca sumar esfuerzos en favor de las familias que enfrentan la desaparición de alguno de sus integrantes.

Vivir Quintana

¿A dónde se destinará el dinero recaudado?

Uno de los puntos centrales de la convocatoria es que los recursos obtenidos mediante el concierto se entregarán a los comités encargados de organizar la Gira por la Vida, con el objetivo de contribuir a los gastos de traslado y logística.

El mensaje compartido por Diego Luna señala que los artistas, productores y organizadores no recibirán pago por su participación. La intención es que el dinero recaudado se destine a respaldar la iniciativa y hacer posible el encuentro con las familias buscadoras.

Los boletos estarán a la venta a partir del 23 de octubre. En este esfuerzo colectivo, nadie cobra, el dinero que se recaude será donado a los comités de organización de la Gira por la vida, destacó.

La convocatoria, impulsada por el Colectivo por un Abrazo, busca reunir al mayor número posible de asistentes para fortalecer esta acción solidaria.

Ely Guerra. (Cuartoscuro)

¿Por qué el EZLN viajará a la Ciudad de México?

La visita forma parte de la llamada Gira por la Vida, capítulo México, mediante la cual el EZLN contempla reunirse con organizaciones sociales, pueblos originarios y colectivos de familiares de personas desaparecidas.

Uno de los objetivos prioritarios es establecer un encuentro con las madres buscadoras, quienes mantienen la exigencia de verdad y justicia para localizar a sus seres queridos.

Entre las actividades previstas se encuentra un traslado a la zona del Ajusco, donde la delegación zapatista podría desarrollar encuentros y acciones acordadas con los colectivos participantes.

La iniciativa se desarrolla en un contexto marcado por la crisis de desapariciones en México. Con este concierto, Caifanes y los demás artistas participantes se suman a una convocatoria que busca convertir la música en una vía de apoyo para quienes continúan buscando a sus familiares.