Andrea de Nigris, sobrina de Poncho de Nigris y hermana de Aldo de Nigris, anunció que se casará con su novio Leo, quien le preparó una propuesta de matrimonio que incluyó un paseo en helicóptero, rosas rojas y un enorme letrero con la pregunta que esperaba hacerle.

La creadora de contenido compartió una serie de fotografías de la sorpresa, en las que mostró su anillo de compromiso. La noticia también despertó curiosidad entre sus seguidores por la posible reacción de su abuela, Doña Alegría, quien anteriormente había cuestionado su relación sentimental.

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio de Andrea de Nigris?

Andrea publicó en Instagram varias fotografías del momento en que su novio le pidió matrimonio, después de organizar una sorpresa que comenzó con un recorrido en helicóptero.

Desde el aire, la pareja pudo observar un espacio decorado con rosas rojas y un letrero con la propuesta. Posteriormente, ambos descendieron y llegaron hasta un lugar acondicionado cerca de un hangar, donde Leo se arrodilló para entregarle el anillo.

Las imágenes muestran a la influencer mientras recibe la joya, abraza a su pareja y posa junto a los arreglos florales que formaron parte de la celebración.

“Me caso con mi mejor amigo”, escribió Andrea junto a la publicación, con la que confirmó que había aceptado la propuesta.

Entre los mensajes que recibió destacaron las felicitaciones de sus seguidores, aunque algunos también aprovecharon para recordar los comentarios que su abuela había hecho sobre su noviazgo.

Andrea de Nigris compartió imágenes de su compromiso con su novio Instagram

¿Quién es Leo, el prometido de Andrea de Nigris?

El futuro esposo de Andrea es conocido como Leo, un hombre que ha mantenido un perfil discreto pese a pertenecer al círculo cercano de una de las familias más populares de las redes sociales mexicanas.

La pareja lleva más de tres años de relación; ain embargo, hasta ahora no se conocen públicamente el nombre completo ni la profesión de Leo.

A diferencia de su tío Poncho y su hermano Aldo, Andrea suele compartir pocos detalles de su vida sentimental. Sus publicaciones se concentran principalmente en contenido de belleza, moda, viajes, ejercicio y estilo de vida.

Andrea de Nigris y su novio Leo Instagram

La influencer, cuyo nombre completo es Andrea Tamez de Nigris, ganó mayor popularidad durante la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, cuando apoyó a su hermano Aldo y apareció en el programa para dedicarle un mensaje.

¿Por qué los seguidores esperan la reacción de Doña Alegría?

El compromiso de Andrea ocurrió mientras su abuela, Doña Alegría, participa en La Mansión VIP 2, el reality de HotSpanish en el que ha hablado sobre distintos asuntos de su familia.

Durante algunas conversaciones dentro del programa, la madre de Poncho de Nigris manifestó su inconformidad con la relación de su nieta y realizó comentarios sobre la apariencia física de Andrea y Leo.

Incluso llegó a mencionar al participante Yetus como alguien con quien le gustaría ver a su nieta, y aseguró que estaría feliz si ambos comenzaran una relación.

Estas declaraciones volvieron a circular después del anuncio del compromiso. Algunos seguidores bromearon con la posibilidad de que Doña Alegría se sorprendiera al enterarse de que Andrea había aceptado casarse.

No obstante, hasta el momento no se ha difundido una reacción de Doña Alegría específicamente sobre la propuesta de matrimonio, ni Andrea ha confirmado la fecha en que celebrará su boda.