¡Adiós a una leyenda! Famosos que acompañaron a Valentino Garavani en su funeral

El pasado 19 de enero, la industria de la moda recibió una de las noticias más tristes de los últimos años y, es que Valentino Garavani falleció a los 93 años, dejando un legado eterno en la Alta Costura. El creador que convirtió el color rojo en un símbolo de elegancia universal dijo adiós, y con él, una era irrepetible.

Este viernes 23 de enero, alrededor de las 11:00 de la mañana, se celebró su funeral en la Basílica de Santa María de los Ángeles y de los Mártires, en Roma. El histórico recinto fue testigo de una despedida solemne y profundamente emotiva, en la que el glamour se transformó en respeto absoluto.

Una despedida a la altura de su legado

Desde tempranas horas, cientos de personas se congregaron para dar el último adiós al diseñador italiano. No era para menos, pues Valentino no solo creó vestidos, creó sueños, momentos históricos y una estética que definió décadas de moda.

El ambiente fue elegante y cargado de simbolismo. El rojo Valentino, protagonista durante toda su carrera, cedió espacio al negro riguroso del luto, aunque no faltaron guiños sutiles a su obra, recordándonos que su esencia seguirá viva en cada costura.

Diseñadores legendarios presentes en el último adiós

Entre los asistentes destacaron algunos de los nombres más influyentes de la moda mundial, quienes no dudaron en viajar hasta Roma para rendir homenaje a su colega y amigo.

, uno de sus herederos espirituales en la casa Valentino. Donatella Versace , quien sorprendió días antes en la capilla ardiente con un traje rojo Valentino, aunque para el funeral optó por un elegante total black.

, directora creativa de Dior. Tom Ford, quien asistió para mostrar su respeto al último gran diseñador del siglo XX.

Cada uno, con su presencia, confirmó la enorme influencia que Valentino tuvo incluso entre quienes también hicieron historia.

Valentino DANIEL LEAL

El cine y la alta sociedad también dijeron presente

La despedida no fue solo un encuentro de diseñadores. Valentino fue un creador profundamente ligado al cine y a las grandes celebridades, y eso se reflejó en los asistentes.

Entre los rostros más comentados estuvieron:

Anne Hathaway , acompañada de su esposo Adam Shulman . La actriz mantuvo una relación especial con Valentino , quien confeccionó su vestido de novia.

, acompañada de su esposo . La actriz mantuvo una relación especial con , quien confeccionó su vestido de novia. Olivia Palermo y Johannes Huebl , quienes ofrecieron una auténtica lección de elegancia y etiqueta.

, quienes ofrecieron una auténtica lección de elegancia y etiqueta. Liz Hurley, que asistió junto a su hijo Damian Hurley, llamando la atención por una bufanda rojo Valentino como homenaje directo al diseñador.

Cada look fue discreto, sofisticado y cargado de intención, como él lo hubiera querido.

Valentino Alessandro Bianchi

Hoy, el mundo de la moda, el cine y el arte se unieron para despedir a Valentino Garavani con respeto. Aunque el diseñador se ha ido, su legado permanece intacto en cada vestido icónico, en cada tono de rojo y en cada creador que alguna vez soñó con alcanzar su nivel.

AAAT*