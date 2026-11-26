Adam Driver habló sobre su próximo papel como Mister Sinister en el reinicio de X-Men de Marvel Studios, una película con la que finalmente se incorporará al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). El actor recordó que desde pequeño era admirador de los mutantes e incluso solía disfrazarse de Wolverine para jugar con su primo.

Durante una entrevista en Late Night with Seth Meyers, el protagonista de Star Wars también contó que su hijo está especialmente emocionado por la película, pues, a pesar de haber visitado algunos de sus rodajes, todavía no ha visto ninguna de sus actuaciones en la pantalla.

¿Qué dijo Adam Driver sobre su personaje en X-Men?

El actor interpretará a Mister Sinister, uno de los enemigos de los X-Men, aunque reconoció que antes de aceptar el papel conocía mejor a otros personajes de los cómics.

“Sí, aunque no tanto. Conocía más a Magneto. Era un gran fan de los X-Men”, respondió cuando Seth Meyers le preguntó qué tan familiarizado estaba con el villano.

Driver recordó que su afición comenzó durante la infancia, cuando jugaba con su primo Tony a interpretar a los personajes de Marvel utilizando disfraces improvisados.

adam driver

“Mi primo Tony venía a casa y hacía disfraces de Dientes de Sable con guantes de goma amarillos y palillos de dientes que sobresalían por los lados, y yo me vestía de Wolverine”, contó.

Aunque durante años fue admirador de los superhéroes, su incorporación al UCM ocurrió después de haber rechazado otras propuestas de Marvel. En una entrevista anterior con Jimmy Kimmel, Driver explicó que el proyecto de X-Men llegó en el momento adecuado para aceptar su participación.

Hijo de Adam Driver quiere verlo por primera vez en una película

Driver también compartió que su participación en la nueva cinta de Marvel despertó el interés de su hijo, quien hasta ahora no ha visto las películas en las que ha trabajado su padre.

El actor explicó que el niño ya ha visitado algunos sets de filmación, pero conforme crece comienza a interesarse por conocer su trabajo en la pantalla.

“Está creciendo y no ha visto nada en lo que yo haya participado. Ha ido a los sets de rodaje... quiere verme en alguna película”, comentó.

La situación resulta particularmente curiosa porque Driver ha participado en producciones como Star Wars, donde interpretó a Kylo Ren, además de dramas como Historia de un matrimonio, Paterson y La casa Gucci.

La condición de Adam Driver para regresar como Kylo Ren a Star Wars

Ahora, su incorporación a una de las franquicias de superhéroes más conocidas podría convertirse en la oportunidad para que su hijo vea por primera vez una de sus actuaciones.

¿Quién es Mister Sinister, el villano que interpretará Adam Driver?

Mister Sinister es uno de los antagonistas más conocidos de los cómics de X-Men. Su primera aparición completa ocurrió en The Uncanny X-Men número 221, publicado en 1987.

En las historietas, su verdadera identidad es Nathaniel Essex, un científico obsesionado con la genética y la evolución de los mutantes, que realiza experimentos para manipular sus habilidades y crear seres cada vez más poderosos.

El personaje también mantiene una relación importante con las historias de Cíclope y Jean Grey, cuyos genes se convierten en parte de sus investigaciones. Entre sus habilidades se encuentran la regeneración, la transformación física y diferentes poderes obtenidos mediante sus experimentos.

Para la adaptación cinematográfica, Marvel presentó a Driver como Nathaniel Milbury, otro nombre vinculado con la identidad de Mister Sinister. Sin embargo, el estudio todavía no ha revelado qué elementos de su historia en los cómics formarán parte de la película.

Adam Driver apareó con su seriedad característica

¿Cuándo se estrena la nueva película de X-Men?

El reinicio de X-Men llegará a los cines el 5 de mayo de 2028, bajo la dirección de Jake Schreier, quien anteriormente trabajó con Marvel Studios en Thunderbolts.

La película presentará a una nueva generación de actores encargados de interpretar a algunos de los mutantes más reconocidos de los cómics.

Entre los integrantes del reparto confirmados se encuentran Christopher Abbott como el Profesor Charles Xavier, Kit Connor como Cíclope, Sadie Sink como Jean Grey, Inde Navarrette como Rogue y Maya Boyd como Tormenta.

También participarán Samara Weaving como Emma Frost y Asa Germann como Ángel, mientras que Adam Driver asumirá el papel de Mister Sinister.

Marvel Studios anunció el reparto durante el evento D23, celebrado en agosto de 2026, como parte de sus planes para introducir una nueva etapa de los mutantes después de Avengers: Secret Wars.